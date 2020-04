Le petit guide du marketing par l’objet publicitaire

Il est toujours compliqué de trouver le type de marketing parfaitement adapté à notre entreprise et aux valeurs que nous voulons transmettre. En effet, il existe des dizaines de types de marketing qui répondent tous aux mêmes objectifs : fidéliser ses clients, en attirer des nouveaux, vendre ses produits ou services, identifier et analyser les tendances du marché et ses consommateurs… Vous avez sûrement déjà entendu parlé des différents types de marketing tels que le marketing d’influence, relationnel, street, ou encore opérationnel. Ce sont les plus connus, et de ce fait les plus appliqués. Cependant, il y a un marketing souvent délaissé par les entreprises, qui n’en est pas moins très efficace : le marketing par l’objet publicitaire. Ce type de marketing qui fait de plus en plus ses preuves, existe pourtant depuis des décennies. Allons découvrir ensemble les avantages qui s’ouvrent à vous en utilisant le marketing par l’objet publicitaire :

Une petite frise chronologique

Pour comprendre la puissance de la communication par l’objet publicitaire, il faut retourner en 1880 où naît le premier objet personnalisé à but publicitaire. Le géniteur de cette brillante idée est Josiah Brown qui fit des anneaux de cigare personnalisés pour le Nouvel An.

Quelques années plus tard, c’est à Paris que l’objet publicitaire fait fureur. Le célèbre magasin parisien Le Bon Marché introduit des échantillons de produits dans ses catalogues, ainsi que des objets publicitaires comme des éventails, avant de les envoyer à domicile, et à l’étranger. Succès assuré.

Une légende urbaine raconte ensuite qu’un certain Monsieur Gadget aurait distribué des statuettes miniatures à l’effigie de la Statue de la Liberté lors de son inauguration. C’est la toute première fois que l’on voit apparaître un objet personnalisé à but événementiel. Le nom « gadget » est né.

Par la suite, les marques n’ont cessé d’utiliser les produis publicitaires afin de promouvoir leur notoriété.

Un média en or

L’objet publicitaire est un média d’avenir qui pourrait faire de l’ombre aux médias plus « traditionnels ». Une étude de CSA Research, publiée en 2017, a démontré que 89% des français trouvent les objets publicitaires « sympathiques » , 77 % souhaitent en recevoir et les conservent, et 75% se souviennent de la marque. Mais ne perdez pas de vue que les gens associent rapidement la qualité de votre marque à celle du cadeau publicitaire qu’ils reçoivent. Lorsque vous voulez véhiculer vos valeurs à travers un produit, l’impact est direct, car contrairement à une simple publicité vous marquez automatiquement les esprits. Alors n’hésitez pas à faire confiance à des entreprises spécialisées dans le milieu des objets publicitaires, et qui sauront parfaitement répondre à vos attentes.

De plus, l’objet publicitaire a un bien meilleur retour sur investissement que la radio, la télévision ou encore l’affichage, car ils perdurent dans le temps. En effet, vos destinataires sont aptes à utiliser vos objets publicitaires durant 6 mois en moyenne, et n’hésitent pas à les montrer ou les partager avec leur entourage. C’est l’opportunité d’acquérir de nouveaux clients, et d’étendre la notoriété de votre marque à une plus grande échelle.

Enfin, l’objet publicitaire est le seul média pour lequel on vous dira « merci ». Contrairement aux publicités à la radio, télévision ou en affichage, jugées très souvent « dérangeantes », l’objet publicitaire à une réelle fonction : il est utile.

Un canal de communication à part entière

A travers un objet publicitaire vous avez la possibilité d’augmenter votre notoriété par l’impression de votre logo ou de votre nom. Mais également de fidéliser vos clients en créant un sentiment d’importance lorsqu’ils reçoivent votre cadeau publicitaire. Vous pouvez même noter une augmentation des ventes grâce au phénomène GWP. Le Gift With Purchase est le fait d’être motiver à effectuer un achat suite à la réception d’un cadeau. Encore une fois, un point que réalise à la perfection la communication par l’objet contrairement à toutes les autres.

Convaincus ? Alors lancez-vous dans la communication par l’objet !