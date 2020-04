Protéger sa maison intelligente des menaces avec un VPN

Internet a été créé pour être une plateforme d’échange de données : envoi de mail et supports numériques, consultation d’informations, outils collaboratifs… Mais ces dernières années, de nouvelles technologies sont nées : l’Internet of Things. L’IoT (IdO en français pour Internet des Objets) désigne un groupe d’objets connectés conçus pour nous aider dans nos tâches quotidiennes.

Parmi ces objets, certains sont destinés à tout ce qui concerne la maison : système de vidéosurveillance, lumières réglables depuis votre téléphone, programmation de votre chauffage, réfrigérateur avec caméra… L’IoT change notre mode de vie et nos maisons ! C’est ce qu’on appelle la maison intelligente ou Smart home.

Les produits IoT sont utiles, mais ils peuvent eux aussi comporter des failles de sécurité. Et le meilleur moyen de s’en prémunir est d’utiliser un VPN.

Découvrez dans cet article pourquoi et comment protéger votre smart home avec un VPN.

Comment un VPN peut aide à sécuriser votre maison ?

Les failles de sécurité des appareils IoT

Aujourd’hui, la majorité des appareils électroniques de maison se connecte au réseau Internet. Les IoT sont partout : lumière, chauffage, machine à café, aspirateur, télévision, robot de cuisine… Les fabricants se livrent une véritable lutte pour proposer des options originales qui auront du succès auprès de leur public cible. Connecter leurs produits à Internet leur permet en plus de pouvoir procéder à des mises à jour de leurs applications pour des évolutions futures.

Qu’en est-il de leur sécurité ? Tout dépend du produit et de son utilité. Les objets liés à la sécurité de votre maison par exemple ont un système de protection intégré (mais pas forcément infranchissable). Les gadgets du quotidien eux n’en ont souvent pas ! Plusieurs raisons à cela. D’une part le prix du produit : pour baisser le coût de production, certaines entreprises se focalisent sur les fonctionnalités attractives. D’autre part, la miniaturisation des objets qui nécessite d’optimiser l’espace et le matériel.

Face à l’ingéniosité des hackers, il est préférable de s’équiper pour protéger sa maison. Vous avez des appareils avec commandes vocales ? Ce sont des microphones qui peuvent potentiellement être détournés. Il en va de même pour les caméras, certains babyphones ou toute autre activité qui utilise le réseau. Mais contrairement aux ordinateurs, l’utilisateur ne sait pas toujours comment faire pour se protéger. Surtout qu’il est difficile de le faire pour chaque objet.

La solution ? Protéger votre réseau.

Protéger son réseau Internet avec un VPN

VPN veut dire Virtual Private Network. C’est un système qui crée un tunnel crypté entre un dispositif et le serveur sur lequel il se connecte. Pour faire simple, un VPN permet de modifier l’adresse IP des objets connectés pour empêcher qu’ils puissent être identifiés et surveillés par une personne tierce.

Vous bloquez ainsi les hackers qui tenteraient d’intercepter vos informations ou d’enregistrer votre comportement web. Certains fournisseurs VPN s’installent directement sur votre routeur, la solution idéale pour protéger l’ensemble de votre Smart Home en une seule fois.

Avec un VPN, vous pouvez vous protéger contre :

Les attaques de votre système de sécurité, comme vos alarmes antivol de maison ou de voiture, vos portes électroniques, etc.

Le vol de vos données bancaires et toutes autres informations transactionnelles sensibles ;

L’interception d’informations liées à votre vie privée, notamment vos habitudes, horaires, achats ou navigation web ;

La connexion à votre système de vidéosurveillance.

Quel VPN choisir pour protéger sa maison ?

Les meilleurs VPN pour Smart Home

Le marché des VPN est important et tous les fournisseurs ne proposent pas les mêmes services. Le critère le plus important pour commencer est de vérifier que votre VPN est installable sur un routeur, car tous ne le sont pas. Si vous n’êtes pas habitué à ce genre de technologies et avez peur de ne pas être autonome à cette étape, pensez à vérifier la qualité du support technique. Certains VPN sont réputés pour avoir un support client plus réactif que d’autres.

Consultez aussi le niveau de sécurité offert par votre VPN, notamment les protections aux fuites IPv6 et DNS et la qualité du chiffrement. La fonctionnalité Kill Switch est intéressante aussi, car elle permet de maintenir votre navigation sécurisée même si la connexion au VPN est interrompue. Regardez aussi si le VPN conserve ou non un journal de votre activité, ça peut être un critère de choix pour les utilisateurs dont la priorité est de protéger leur vie privée.

Assurez-vous également que la vitesse de connexion et le niveau de bande passante soient adaptés à vos besoins. Ce dernier critère est important pour le confort d’usage au quotidien, surtout si vous disposez de nombreux appareils connectés.

Et pour finir évidemment, le prix ! Certains VPN offrent des abonnements très attractifs et adaptés pour protéger tous les équipements d’une maison intelligente. D’autres seront plus chers, mais vous proposeront peut-être des services complémentaires qui pourraient vous plaire.

Tester un VPN gratuitement pour son foyer

Les versions d’essai des VPN premium

Si vous n’êtes pas sûr de votre choix, rien de mieux que de tester par vous-même ! Les fournisseurs VPN proposent en général des versions d’essai ou des garanties « satisfait ou remboursé » le premier mois. Il n’est bien souvent pas nécessaire d’apporter une justification si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement, vérifiez leurs conditions générales de vente.

Une fois votre VPN installé, n’hésitez pas à explorer l’interface utilisateur et à tester le support client. Il est important de s’assurer que vous pourrez être accompagné en cas de problème et que vous ne rencontrerez pas de difficultés au quotidien.

Enfin, on vous conseille de tester tous vos dispositifs et de naviguer sur le web pour vérifier la rapidité de connexion et de téléchargement. Si vous observez une latence inhabituelle, cela pourrait peut-être signifier que les serveurs de votre fournisseur sont mal configurés.

Les VPN gratuits, à éviter !

N’installez pas de VPN gratuits à votre foyer, ils ne sont pas assez efficaces pour ce que vous recherchez et pourraient même présenter une menace. Il est en effet difficile de s’assurer qu’un fournisseur de VPN gratuit soit fiable. Beaucoup d’entre eux revendent les informations web de leurs utilisateurs, font de l’injection publicitaire ou comportent des malwares.

Les VPN gratuits ne peuvent de toute façon pas bénéficier d’un système de protection suffisamment élevé, car leur « business model » ne le permet généralement pas ! Détecter les failles de sécurité et parer les nouvelles attaques a un coût.

Enfin, outre les menaces, ce type d’alternatives gratuites est trop limité au niveau des performances et des fonctionnalités offertes. Les VPN payants pourront vous assurer une réelle protection et vous offrir des options complémentaires intéressantes. D’autant que certains offrent un rapport qualité/prix très attractif en 2020.