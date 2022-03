Un baptême est un événement qui réunit une famille, des amis et de la convivialité. Si vous vous demandez qui inviter à un baptême, nous vous donnons quelques conseils pour choisir les personnes qui seront présentes pour ce précieux jour.

Inviter les personnes indispensables

Afin d’établir la liste des personnes pour cette belle journée, prenez le temps de savoir quel type de baptême vous désirez. Il n’y a pas d’indication imposée, le baptême est un jour de célébration et son organisation est donc propre à chacun. Cependant, si vous avez besoin d’un peu d’aide, voici ci-dessous les personnes qui sont généralement invitées.

La famille et les amis proches

Les personnes communément invitées sont les grands-parents, les oncles et tantes, et les cousins de l’enfant. Le(s) parrain(s) et marraine(s) sont évidemment présents. Si vous souhaitez donc une célébration la plus intimiste possible, seule la famille proche peut être invitée. Si vous voulez agrandir la liste, les amis proches de la famille peuvent également faire partie de la cérémonie religieuse et/ou de la fête. Invitez aussi les amis de votre enfant si vous le désirez, cela peut être intéressant pour votre enfant d’avoir ses amis pour s’amuser.

Et les autres personnes ?

Il n’y a pas de règle précise concernant les invités du baptême. Si vous souhaitez inviter des amis moins proches ou de la famille plus éloignée, vous êtes libre de le faire. Un baptême est un événement intime et personnel, invitez les personnes que vous aimez et que vous souhaitez voir pour cette journée. Même si auparavant il était de coutume d’inviter du monde, de nos jours chacun agit comme il le souhaite.

Un baptême en petit comité ou grande fête ?

Cette question se pose selon plusieurs critères. Voici quelques indications qui vous aideront à décider quel type de festivité vous correspond :

Votre budget

Selon le budget que vous vous êtes attribué, le baptême peut être plus ou moins grand. Si vous n’avez pas un grand budget, le baptême peut être tout de même festif. Misez par exemple sur la décoration pas chère et les repas simples et efficaces. Le nombre d’invités peut donc varier selon le budget : peut-être que vous inviterez plus de personnes si votre budget vous le permet. Faites le point sur le budget avant de faire les invitations et la mise en place de l’événement.

Vos envies

La taille de baptême se fait aussi selon vos envies. Une personne qui a un budget conséquent peut quand même avoir envie de faire une petite fête intimiste. Les invités peuvent varier selon vos désirs, petite soirée avec la famille ou grande fête ? Écoutez-vous, c’est le meilleur conseil que l’on puisse vous donner !

L’endroit de la célébration

Réfléchissez également au lieu de la réception et/ou célébration avant de faire la liste exacte des invités. Si vous célébrez le baptême dans une petite maison par exemple, le nombre de personnes ne peut pas être trop grand. L’espace doit être adapté au nombre d’invités, ou inversement, afin d’éviter d’être entassé par exemple.