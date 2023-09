Renaissance, tome 6, Les Ouröbörös

Les Ouröbörös est le sixième et dernier tome de la série de science-fiction Renaissance, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Fred Duval, Fred Blanchard et Emem, parue en septembre 2023, qui offre un final spectaculaire.

Une personne s’exprime auprès de ses frères et sœurs. Elle explique que le voile qui couvrait la planète Mars et qui la rendait invisible depuis des mois, vient de se lever. Des centaines de porteuses et des milliers d’origames, certainement fabriqués sur la planète rouge, à partir de ses minerais, viennent de décoller ! Ce manège est observable avec une simple lunette astronomique, comme celle à Radio Paris. La personne explique que Renaissance n’a pas envoyé la flotte pour une simple manœuvre. En effet, une chose énorme vient de se matérialiser dans le système solaire ! Par contre, ils ne savent pas vraiment si c’est un vaisseau ou une météorite. L’objet fait la taille d’une ville-monde, comme Londres ou Paris, en version gros caillou… Jamais Renaissance n’avait rapporté ce type de matériel autour de l’étoile. A l’approche de cet objet, Renaissance est attaquée !

La menace est grande et bien réelle, dans cet ultime tome, qui s’annonce épique. L’univers est toujours aussi fascinant et dense, avec les différents protagonistes qui vont se mettre en place. Certains pensent qu’il faut évacuer, impliquant de sacrifier la Terre, tandis que d’autres pensent qu’une réaction militaire doit être programmée, au risque de déclencher une guerre stellaire. Ainsi, la bande dessinée oscille sur plusieurs plans, entre les combats et les pensées de chacun, qui ont tous des conséquences. Pablö court après Jennifer, Swänn veut rentrer chez lui… Les différents conseils et les enjeux politiques sont également au cœur de ce récit captivant, intéressant, qui invite aussi à la réflexion. Les dangers restent nombreux dans ce final haletant et un brin oppressant. Le dessin est singulier, toujours aussi efficace et imaginatif.

Les Ouröbörös est le sixième et dernier tome de la série de science-fiction Renaissance, des éditions Dargaud. Un final haletant et oppressant, avec cette terrible menace qui s’est matérialisé dans le système solaire et les différents personnages qui se mettent en place…

