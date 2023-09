« Mes p’tits docs » – Molière

Publié dans la collection de documentaires « Mes p’tits docs » aux Éditions Milan, le livre « Molière » invite les enfants à faire la connaissance du grand Jean-Baptiste Poquelin. Ils vont se retrouver en immersion dans l’histoire, à la découverte de ce génie intemporel, et de son talent aux multiples facettes.

« Mes p’tits docs » – Qui est Molière ?

Raconté par Stéphanie Ledu et illustré par Rodolphe Duprey, « Molière » est un ouvrage qui raconte l’histoire d’un artiste que les jeunes enfants seront ravis de connaître en avant-première. Un artiste qui a marqué l’histoire par sa créativité, Jean-Basptiste Poquelin dit Molière.

Mais alors, comment ce jeune garçon prédestiné à devenir tapissier a réussi à marquer l’histoire à ce point-là ?

Les enfants vont faire la connaissance de Jean-Baptiste Poquelin, fils d’une famille aisée. Passionné par le théâtre, il se rend compte qu’il veut devenir comédien. En 1643, il s’entoure de sa famille et décident tous de fonder une troupe, « L’illustre Théâtre ». Et il ne rêve que d’une seule chose : monter sur scène. Le jeune lecteur va donc être spectateur de son ascension au fil des pages. Et cela n’a pas toujours été facile, loin de là ! Molière a du mal à payer ses factures et commence à avoir des problèmes avec la justice.

C’est alors que l’artiste décide de quitter Paris pour rejoindre la troupe de Charles Dufresne dans le sud de la France.

Au fur et à mesure de ses aventures, il commence à se faire une place dans le monde de la comédie. Il réussit à faire rire le roi Louis XIV qui lui permet de s’installer dans la salle du Petit-Bourbon. Il écrit Les Précieuses ridicules, L’école des femmes, Tartuffe et Scandale. Des œuvres controversées, accusées d’attaquer la bonne éducation et la religion. Au fur et à mesure, Molière s’entoure du compositeur Jean-Baptiste Lully et intègre la musique et la danse à son spectacle. Au fur et à mesure de sa carrière, Molière publie « L’Avare », « Le bourgeois gentilhomme » et « Les femmes savantes » que les enfants auront l’occasion de découvrir lors de leur scolarité.

L’univers du livre est attrayant, les illustrations sont superbes, les enfants vont plonger au cœur de l’histoire avec plaisir.