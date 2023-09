Le convoyeur – La saison des spores

La saison des spores est le quatrième et dernier tome de la série Le convoyeur, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, de Tristan Roulot et Dimitri Armand, paru en septembre 2023, qui présente le dernier combat de Minerva face à une multitude de convoyeurs bardés de pouvoirs.

Minerva affûte sa lame paisiblement, avant de la poser à côté des autres. Derrière elle, Kivan arrive. Elle lui saute dessus, pour l’embrasser. Kivan a décidé de se raser et demander à sa bien-aimée comment elle le trouve. Minerva trouve cela mieux et rappelle que sa voix lui fait toujours autant d’effets. Elle demande si ses pouvoirs sont revenus. Kivan affirme que non, et cela lui manquera au moment où ils en auront besoin… Minerva reste positive et explique que c’est bon signe. Ça veut dire que le traitement fonctionne. Elle lui demande s’il sait qui elle va affronter. Kivan est sûr qu’elle va affronter d’autres convoyeurs. Quant à la source de tout cela, il espère qu’ils la trouveront là-bas et que cela ne soit pas seulement une voix dans sa tête. Il est inquiet quant à la distance de Minerva. Elle le rassure, affirmant qu’elle est juste concentrée.

Minerva est bien décidée à mettre un terme au flot de convoyeurs et à la créature qui manipule tous ces hommes. Après avoir sauvé Kivan, avec un remède à prendre régulièrement, la jeune femme l’enferme dans le bunker, pour partir sur les traces des convoyeurs. Elle force le renifleur à la suivre, tandis qu’un autre danger s’approche à grands pas d’eux… La bande dessinée reste, une fois de plus, bien découpée, offrant un récit haletant et rythmé. En effet, on suit Minerva, d’un côté, Kivan de l’autre, qui tente de sortir de sa prison et qui va bientôt rencontrer un homme qui cherche la vengeance. Une course-poursuite et un contre-la-montre s’amorcent. Le convoyeur, alors héros de ce récit semble s’effacer face à l’héroïne Minerva. Le dessin est tout aussi puissant et efficace, avec un trait vif, un univers dynamique et des personnages fabuleux.

La saison des spores est le quatrième et dernier tome de la série post-apocalyptique, des éditions Le Lombard. Un final fabuleux et bien rythmé, offrant son lot d’espoir, de combat, de danger, de rebondissement et une héroïne plus que déterminée à mettre fin aux agissements de la Tisseuse.

