Kuro Tome 3 – Le fin mot de l’histoire aux Éditions Glénat

Kuro, c’est l’étrange chat de cette gamine qui vit seule dans un manoir éloigné de la ville. Depuis qu’une tragédie s’est produite, les habitants respectent certaines « règles » afin de rester en vie. Comme, par exemple, de ne pas s’éloigner des chemins sécurisés qu’ils empruntent maintenant depuis très longtemps.

Et pour cause, tout autour, d’effrayantes créatures, contaminées par un parasite, sévissent.

Un troisième et dernier tome, pour ce seinen, où l’on apprend enfin toute la vérité sur cette mystérieuse « communauté » !!

Disponible le 20 Septembre 23, aux Éditions Glénat Manga.

Le décor :

Dans le manoir …

Coco se réveille à cause des bruits qu’émet son chat Kuro. Elle se lève, et constate qu’à l’extérieur du manoir, Ce n’est plus un tapis blanc de fleurs qu’elle cultive qui apparait, C’est un paysage aux airs de magie, recouvert de neige !! Mais, avant de se diriger vers la cheminée pour réchauffer un peu le manoir, Kuro, l’entraîne vers la porte.

Il semble vouloir sortir, puis, finalement, après avoir posé une patte à l’extérieur, il s’empresse de rentrer !!! Il est temps pour les deux acolytes de profiter de la saison. Coco s’empresse de préparer un pique-nique à sa façon. Devant les grandes fenêtres du manoir, bien au chaud avec la cheminée, sur une étole, pour le déjeuner.

Ensuite, elle fermera les rideaux, afin de se concentrer sur l’écriture de ses histoires.

Un peu plus loin, dans le village …

L’institutrice et les enfants peuvent, aujourd’hui, observer une créature depuis le chemin en pierre. Malgré son décès, une dégoûtante trace noire sort de sa bouche pour venir jusqu’aux pieds des élèves.

Tout le monde est effrayé … Malgré les précautions prises pour mettre les habitants en sécurité avec les chemins de pierre traités au répulsif, les « parasites » parviennent à s’échapper des monstres pour retrouver un nouvel hôte. l’ancien hôte perd de sa couleur pour disparaître.

Heureusement, après cette leçon, les nettoyeurs s’affairent déjà pour faire disparaître ces horreurs.

Tout ceci ne rassure pas Maria, ni Milk les deux amies de Coco, qui n’ont rien dit à personne sur la décoloration des cheveux de la petite fille …

Le point sur le seinen

Le duo So-ma-to, Nori et Hisshi, précipite les évènements en alternant le présent et en faisant la lumière sur le passé. Le rythme de ce dernier opus aux Éditions Glénat Manga, est complètement fou ! Car le lecteur est partagé entre l’envie d’avoir toutes les réponses aux questions qu’il se pose depuis le début. Et la continuité de l’histoire au présent. On débute toujours avec douceur grâce à la partie consacrée à la vie simple de Coco, dans le manoir, avec son chat Kuro. Le tout en pages couleurs toujours aussi belles pour cet univers gothique Victorien. La jeune narratrice n’est autre que la jeune protagoniste, toujours sereine comme dans un cocon, pourtant seule dans cet immense manoir, avec son chat étrange.

Puis, les flashbacks viennent bousculer cette candeur/douceur. Cette innocence ayant occulté l’horreur environnante et passée, pour que le lecteur puisse « ingérer » la foule d’informations et de conclusions qu’on attendait … C’est surprenant et passionnant de découvrir cette finalité.

La conclusion :

Kuro, une trilogie aux airs fantastiques dont la finalité remet tout en question !!! Ne croyez pas tout ce que vous voyez depuis les premiers tomes. Car, pour comprendre la complexité, il faut plonger plus profondément dans l’âme humaine !!! Mais chuuuut … je vous laisse découvrir cette fin étonnante publiée chez Glénat Manga.