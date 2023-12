Star Wars – Timelines – Ed. Hachette Heroes

Star Wars – Timelines est un bel ouvrage, des éditions Hachette Heroes, paru en octobre 2023. Un beau livre qui propose de découvrir l’histoire épique de Star Wars à travers de nombreuses époques, des frises chronologiques complexes et fortes intéressantes.

Le beau et grand livre débute par un sommaire riche et complet. Il présente une chronologie, en commençant par l’histoire primitive vers 26 000 av BY – 501 av BY, pour continuer vers la Haute République, vers 500 av BY – 100 av BY. Mais c’est une introduction immersive qui est à retrouver. Elle invite à mieux comprendre ce livre intéressant et fascinant, proposant de replonger dans une grande histoire. Des paragraphes rappellent le premier film de 1977, qui présentait une galaxie pleine d’histoires et de merveilles. En deux heures, on découvrait le Chevaliers Jedi, gardiens de l’Ancienne République, que la République a été remplacée par l’Empire. Un univers de science-fiction fabuleux et riche, entre droïdes, cargos cabossés, créatures diverses, vaisseaux spatiaux, planètes…

Une page vient également expliquer comment utiliser l’ouvrage. Le livre présente des frises, timelines qui se lisent de gauche à droite. Des dates précises, comme des plus approximatives sont à retrouver, avec des informations, naissances ou morts, de personnages importants. La chronologie présentée reste interrompu à de rares moments, le temps de développer certains éléments rendant l’histoire de la saga si riche et profonde. Les biographies des héros, comme des méchants, sont également exposées. Il y a aussi des explications sur des civilisations, des familles, de vaisseaux, ou encore des artefacts. L’ouvrage est plaisant à découvrir et lire, permettant de se plonger dans la grande historie de cette saga incontournable. De nombreuses illustrations et clichés accompagnent les informations et frises, pour retrouver les situations et les personnages.

