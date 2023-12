Alpha – Tome 18 – Drones

Drones est le dix-huitième tome de la série Alpha, poursuivant ainsi la troisième saison, paru aux éditions Le Lombard, fin octobre 2023. Une nouvelle affaire pour l’équipe, entre espionnage industriel et enjeux militaires et géopolitiques, qui obsèdent les gouvernements.

En Roumanie, autour d’un complexe militaire, du système antimissile AEGIS, des soldats se préparent. Arme à la main, ils se cachent derrière quelques vaches, avec d’avoir en vue le complexe. L’un des militaires explique que les blés couvriront leur approche. Alors, ils doivent ramper jusqu’au complexe. Ils ont pour ordre de rentrer leur cul, pour ne pas être repérés. Mais bientôt des drones décollent et survolent le champ de blé. Les soldats sont rapidement reconnus. C’est donc un essaim de drones qui fonce sur les soldats. L’un d’eux demande le repli général. Malheureusement c’est trop tard, les drones leur lâche quelque chose dessus… Une sentinelle, un peu plus loin, lâche un chien. Bientôt, ce dernier vient lécher d’un soldat. L’homme a de la poudre jaune partout sur lui, et recommande au chien d’arrêter de lécher cette saloperie. Un autre râle, car il a mouché jaune pendant deux jours…

Le récit présente une affaire d’espionnage, venant interpeller, également, sur un sujet d’actualité, les drones. En effet, ces engins viennent répondre à de multiples problèmes, mais sont également une arme destructrice et meurtrière, du côté militaire. La bande dessinée offre un récit maîtrisé, avec quelques rebondissements, tensions et action. Cependant, le dénouement sera à découvrir dans le prochain tome, intitulé Mr Washington. Le thriller semble instructif, avec des thèmes d’actualité, réalistes, qui touchent de plus en plus. La mission reste rythmée et plaisante à découvrir, entre action et tension, offrant un récit intéressant et captivant. Des zones d’ombre, un assassinat, danger et crime s’entremêlent parfaitement dans cet album moderne. Le trait reste aussi moderne et efficace, plutôt simple, il se veut réaliste, avec un découpage efficace.

