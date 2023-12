Walk on the wild side – Une amitié avec Candy Darling aux Éditions Steinkis

Peu de personnes savent que la chanson « Candy says » de Lou Reed, plus connu avec son titre « Walk on the wild side », est inspirée de la vie de Jimmy Slatery. Un parcours chaotique pour un personnage né masculin, devenant une des actrices « superstar » du monde d’Andy Warhol !! Mais également une des premières muses de la communauté LGBTQ.

Un one shot hommage raconté par son meilleur ami, Jeremiah Newton.

Paru aux éditions Steinkis depuis le 5 octobre 23.

Le décor :

«She was born a he »

James Lawrence Slattery observe son image dans le miroir. Alors qu’il porte un jean et une chemise à carreaux, un style bien américain de l’époque, dans son imagination, c’est un costume d’écolière qu’il voit.

Lorsque son père entre dans la chambre, il semble un brin énervé. Il est convié à sortir s’amuser dehors, où il croise son demi-frère venant récupérer ses affaires personnelles avant de retourner sur sa base militaire. Un frère dont il semble proche pour un court instant. Car, dès son déménagement, il se retrouve enfant unique dans la maisonnée où les disputes des parents sont fréquentes.

Retour à sa naissance…

Tout commence dans le quartier populaire du Queens, à New York. Jeremiah né d’un père frisant la cinquantaine, qui n’a plus de patience pour élever un enfant. Et une mère, beaucoup plus jeune qui travaille beaucoup. Sa tante, une ancienne show girl, leur rend souvent visite. Elle a compris depuis bien longtemps que Jérémiah n’est pas un garçon comme les autres. Et, ce jour-là, une dispute éclate lorsqu’elle ramène une poupée « danseuse » à son neveu !!! Alors que le jeune garçon s’imagine déjà dans une comédie musicale, dansant avec cette poupée comme s’ils étaient de vrais comédiens, son père rentre dans une rage folle. Il conteste le cadeau de sa demi-sœur, et gifle violemment Jérémiah avant de jeter son cadeau par la fenêtre…

Le début d’un long et difficile parcours pour s’affirmer en tant que Candy Darling…

Le point sur la BD :

Saviez-vous que Walk on the wild side, était un titre sur la transidentité ??! Parfait pour nous décrire l’histoire de Candy Darling, publiée aux Éditions Steinkis. Cette icône trans des années Warholienne prend vie grâce aux souvenirs solaires qu’elle laisse à Jérémiah Newton, son meilleur ami.

Julian Woloj construit son scénario en transmettant toute l’affection et la tendresse qui unissait ces deux personnes.

Un parcours de vie, inspiré par la beauté de Kim Novak, que le jeune Jimmy idéalise. Malheureusement, tout au long de sa « construction de personnalité », il sera confronté à la différence, au mépris, au harcèlement jusqu’à sa « re-naissance » en tant que femme. L’auteur découpe sa vie en plusieurs chapitres succincts, qui rythment les différentes phases importantes de la revendication de sa féminité. De ses rencontres. De l’avènement de son talent.

Tandis que SØren Mosdal choisit un graphisme pop art vintage pour représenter ses personnages, qui se fondent totalement dans la mode 50/60.

La conclusion :

Walk on the wild side aux Éditions Steinkis immortalise cette muse flamboyante de beauté, intérieure et extérieure, pour qu’à jamais elle soit présente dans les cœurs. Un exemple de débrouille, de persévérance, et d’élégance, cis-genre, mis en avant par les plus grands artistes. De Warhol à Lou Reed … Ayant même joué aux côtés du jeune Robert de Niro ! Un hommage dont rêvait Jérémiah Newton, pour que les lecteurs rencontrent eux aussi cette étoile filante, aussi brillante qu’inoubliable !!