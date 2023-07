STOMP à Paris et en tournée dans toute la France

Partagez





STOMP – Le spectacle phénoménal de performance percussive a déjà conquis les spectateurs du monde entier par son énergie débordante et son talent artistique. Préparez-vous à être éblouis par le spectacle qui vous fera vibrer jusqu’au 16 juillet 2023 à Paris puis en tournée dans toute la France.

STOMP

à Bobino à Paris jusqu’au 16/07/2023

et en tournée dans toute la France

Depuis sa création en 1991 à Brighton, en Angleterre, STOMP a captivé des millions de spectateurs enthousiastes grâce à son mélange innovant de danse, de comédie et de musique rythmée. La troupe de performeurs talentueux a rapidement gagné en popularité en utilisant des objets du quotidien comme instruments de musique pour créer des rythmes entraînants.

L’énergie brute de STOMP est indéniablement contagieuse. Les performeurs utilisent des balais, des poubelles, des tuyaux, des seaux et même des boîtes d’allumettes pour produire des sons incroyables. Leur coordination parfaite et leur sens du rythme créent une symphonie percussive qui transporte le public dans un monde où le rythme est roi.

NO LIMIT RYTHMIQUE

Le spectacle n’est pas seulement une démonstration de talent musical, mais aussi une performance chorégraphique éblouissante. Les mouvements précis et synchronisés des performeurs ajoutent une dimension visuelle saisissante à l’ensemble. Leur langage corporel, plein d’humour et de dynamisme, raconte une histoire sans paroles, mais compréhensible par tous.

STOMP est un spectacle universel qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. Sa musique et sa danse envoûtantes captivent les spectateurs de tous âges et de toutes origines. Que vous soyez un passionné de musique, un amateur de danse ou simplement à la recherche d’une expérience scénique inoubliable, STOMP promet de vous émerveiller et de vous emporter dans un tourbillon de sensations rythmiques.

Après son passage à Bobino, STOMP entamera une tournée dans toute la France, offrant à un public encore plus vaste l’occasion de vivre cette expérience unique. Les dates de la tournée seront annoncées prochainement, mais une chose est sûre : STOMP promet de faire vibrer les spectateurs de Paris à Marseille, de Lyon à Lille, et dans de nombreuses autres villes à travers le pays.

Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans l’univers captivant de STOMP. Réservez vos places dès maintenant pour vivre un spectacle qui vous laissera sans voix et vous fera taper des pieds jusqu’à épuisement. STOMP est bien plus qu’un simple spectacle, c’est une expérience sensorielle qui restera gravée dans votre mémoire.

Informations pratiques et réservation

Bobino, 14-20 rue de la Gaîté, 75014 Paris

jusqu’au 16 juillet 2023

tarifs : à partir de 35 euros

Réservation