Durov est sur la place ! Telegram, la nouvelle plateforme libre de développement de vente en-ligne.

Rappelez-vous ce que le créateur de Vkontakte a un jour écrit ? « les amis sur les réseaux sociaux appartiennent au passé ». Il l’a dit – il l’a fait. Sa messagerie est devenue l’une des plus populaire au monde. Plus de 10 000 nouveaux comptes y sont créés tous les jours. Il existe un grand nombre des fonctionnalités pratiques comme par exemple les bots Telegram, facilitant la vie des spécialistes SMM. Une nouvelle ère a commencé. Le business d’informations, la vente, la publicité et le marketing sur Telegram.

Alors que Google et Facebook resserrent les vis, bannissent de plus en plus, et essaient de censurer même les articles d’auteurs, Telegram est devenue une plateforme singulièrement libre. Ceci est la raison pour laquelle de nombreux blogueurs, youtubeurs, artistes populaires et même politiciens y ont créé leur chaîne. Il est possible sur Telegram de trouver des informations actuelles qui ne sont pas montrées sur les autres réseaux sociaux. Nous allons discuter de comment promouvoir sa chaîne sur cette messagerie.

Contenu:

Pourquoi Telegram est pratique pour se développer et vendre ?

Qui est intéressé ?

Comment créer une chaîne ?

Bots et auditoire.

Développement et promotion de vues Telegram.

Pourquoi Telegram est pratique pour se développer et vendre ?

La plateforme est aussi polyvalente que possible. Elle fonctionne sur la plupart des smartphones modernes et sur planchettes. C’est une messagerie simple, fonctionnant en plusieurs langages. Vous pouvez administrer autant de chaînes que vous le souhaitez à partir d’un seul compte. De plus, il n’est pas obligatoire d’utiliser son téléphone, il suffit d’avoir une carte SIM. Par conséquent, vous pouvez également créer des personnages virtuels comme un manager par exemple. La plupart des tâches sont effectuées par les bots tandis que vous pouvez gérer le reste par vous-même comme répondre à vos abonnés ou suivre les statistiques.

Un des critères les plus importants de la plateforme est la sécurité. Sur Telegram, il y a aussi des points vulnérables. Cependant, la sécurité y est bien plus importante que sur Facebook et Instagram. Afin de se sécuriser sur cette plateforme, ne cliquez pas sur les liens suspects, désactivez le bluetooth et le wifi si vous n’en avez pas besoin. Idéalement, gardez à portée de main un téléphone et la carte Sim à partir de laquelle les comptes importants ont été créés. À la maison ou au travail, ne laissez pas cette carte sans surveillance et ne la donnez pas à des inconnus. Dans ce cas, personne ne vous gênera.

Qui est intéressé?

Tout le monde peut être intéressé. Les chaînes attirent des docteurs, des coachs, des diététiciens, et autres informateurs dans tous les domaines. Il existe des livres de critiques, des vidéos, conseils utiles, et informations sur tous les nouveaux gadgets. Choisissez la direction qui vous convient le mieux. Assurez vous de faire le travail. Il est important de toujours proposer du contenu d’auteur. Il existe maintenant beaucoup de fonctionnalités pour administrer sa chaîne. La publication retardée est un des nombreux exemples. Certains internautes utilisent des applications, tandis que d’autres préfèrent les services tiers. Ici il est important de bien comprendre que vous autorisez des personnes à accéder à votre compte.

Comment créer une chaîne?

Il existe un certain nombre d’options dans le menu principal :

Cr éation de groupes ;

; Cr éation de chaînes ;

; Dossiers pour utilisateurs et chaînes de vente.

Choisissez la deuxième option, faîtes un avatar et une petite description. Vous pouvez écrire des informations plus détaillées dans les messages joints en haut de l’écran. N’importe quel débutant peut accéder au lien et lire directement ce qui l’attend sur la chaîne, son thème et ses règles. Il est important de bien choisir le titre de sa chaîne tout comme son contenu. Plus celui-ci est attirant mieux c’est.

Une chaîne peut être ouverte (publique) pour tous ou accessible seulement sous invitation (privée). Il est possible de créer des groupes VIP supplémentaires dans lesquels seul du contenu payant est publié. Si vous possédez un tel groupe, comme par exemple si vous donnez des cours, le matériel de base sera accessible pour tous les abonnés tandis que les informations plus difficiles et importantes seront réservées aux VIP. Il existe des méthodes faciles de monétisation pour tous.

Bots et auditoire

Il existe des bots Telegram pour toutes les situations:

Administrations de chaînes.

Gestion de sondages et votes.

Service payant.

Conversion du format d’un fichier ou enregistrement dans le cloud.

Services de recherche.

Traduction. Ils permettent de travailler avec des clients parlant des langues étrangères.

Correcteur d’orthographe. Ils permettent d’éviter de publier des articles avec des fautes.

Contrôle des abonnés. Ils dirigent le ban en fonction de règles établies.

Choisissez les bots qui vous conviennent et une fois les avoir configurés, commencez à chercher des abonnés. Il est possible de remplir cette tâche de plusieurs façons. Commencez par parler de vous à vos amis, collèges et connaissances. Ils formeront vos premières vues. Demandez-leur de diffuser les informations. Une fois que vous avez quelques dizaines d’abonnés, vous pouvez lancer de la publicité sur des chaînes plus populaires. Partagez l’adresse de votre chaîne publique partout sur Youtube, ainsi que sur les autres réseaux sociaux et forums. Cela vous assurera une croissance constance. Vous pouvez également acheter des Vues Instragram, ce qui signifie que votre compte-Insta peut devenir un leurre pour tous les internautes souhaitant en savoir plus sur vos services.

Développement et promotion de vues sur Telegram

Comment se promouvoir sur cette messagerie ? Commencez par vous enregistrer sur des bases variées. Achetez ensuite de la publicité. La publicité va vous permettre de vous développer. L’étape suivante est d’augmenter de manière artificielle son auditoire. Vous souvenez-vous comment les gens réagissent aux likes sur VK et FB ? Si un contenu est intéressant, cela signifie qu’il va attirer encore plus d’internautes. Ceci est la raison pour laquelle il est utile d’acheter des Membres Telegram, afin d’attirer par la suite un public plus sérieux. Le plus important est de ne pas publier de contenu interdit.

Pour attirer encore plus d’abonnés, mieux vaux faire appel à l’aide de spécialistes tels que ceux du service SMM, plutôt que de faire appel à des logiciels et bots. Nos spécialistes vous garantissent que votre argent servira à attirer un public réel. Les faits comportementaux sont aussi importants. Il existe des entreprises avec de bonnes critiques et de l’expérience comme par exemple ALL-SMM. Vous pouvez y acheter des Vues Telegram à partir d’utilisateurs réels. Tout dépend de vous. Si vous publiez du contenu intéressant, vos abonnés resteront avec vous.