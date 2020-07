Les soirées estivales sont de retour dans les Alpes-Maritimes

Alors que de nombreux festivals ont été annulés, le département des Alpes-Maritimes a tenu à ce que les grands rendez-vous de l’été soient maintenus, mettant tout en œuvre pour que la culture reste accessible. Dans le cadre des soirées estivales, le conseil départemental va proposer aux Azuréens et aux touristes plus de 400 spectacles gratuits, dans le respect des mesures sanitaires.

Cette 25ème édition va mettre à l’honneur la culture avec une programmation riche et variée. Comme les années précédentes, trois rendez-vous incontournables sont prévus :

Les Soirées Estivales

Evénement unique en France, les Soirées Estivales proposeront du 27 juin au 20 septembre plus de 400 représentations gratuites. Un millier d’artistes et de techniciens sillonneront plus de 150 communes du département des Alpes-Maritimes pour offrir au public des spectacles variés : opéra, danse, concerts, théâtre, cinéma, arts plastiques, photographie.

Le Festival des mots

Pour sa 8ème édition, le Festival des mots s’offre un plateau prestigieux avec Michel Boujenah, Christophe Malavoy, Richard Berry, le duo Isabelle Carré et Irène Jacob pour une lecture de « Tendre est la nuit » de F. Scott Fitzgerald, Fanny Cottençon qui lira des extraits de “La Promesse de l’aube” de Romain Gary, Mathilda May. Le temps d’une soirée, ces comédiens de renom se livreront à des lectures d’œuvres d’illustres auteurs français et étrangers.

Jazz Art Lympia

La 2ème édition du festival « Jazz Art Lympia » se tiendra tous les jeudis soirs du 16 juillet au 20 août à Nice, sur la terrasse de l’espace Lympia, qui se transformera en club de jazz à ciel ouvert pour le plus grand plaisir du public. Voici le programme :

Jeudi 16 juillet à 20h NINA PAPA QUARTET

Jeudi 23 juillet à 20h OPHÉLIE & THE GOBI JAZZ BAND

Jeudi 30 juillet à 20h MANU CARRÉ ELECTRIC 5

Jeudi 6 août à 20h ALEXANDRA MILLER ET METROMANTIC

Jeudi 13 août à 20h JANY MC PHERSON QUARTET

Jeudi 20 août à 20h PHILIPPE VILLA TRIO

Pour plus de renseignements : www.soirees-estivales.departement06.fr