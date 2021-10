Nous avons testé The Live Thriller – Une véritable enquête pour de vrais frissons

Partagez





The Thriller Live – Nous avons testé l’aventure grandeur nature qui décoiffe ! Enquête plus vraie que vraie, immersion totale, stress garanti. Oubliez que vous jouez. Le seul risque que vous prenez c’est “d’y croire” !

THE LIVE THRILLER

Un polar immersif hors norme

Paris XVIIIe

Tout commence par un rv au coin d’une rue où l’Inspecteur Gambale nous attend avant de nous entraîner dans son antre. Son supérieur, Nils, pense que notre équipe pourrait apporter du sang frais sur cette affaire qui a trop traîné et qui fait de nombreuses victimes. La presse se déchaîne. Il faut stopper les exactions de “l’Homme aux Mannequins”.

ENTRE RÉALITÉ ET FICTION

Gambale nous fait un rapide débriefe, nous charge de nous imprégner de l’affaire. Mine de rien, il va falloir se la jouer fine car les indices et autres documents éparpillés nous mettent déjà la tête à l’envers. Comparaison, concertation de l’équipe pour tenter de savoir quelle piste retenir. Gambale nous met la pression, notre équipe ne l’enchante guère, il faut dire que nous sommes des bébés flics qui piétinent. Et si tout se passait ailleurs, dehors, dans les petites rues d’un Paris XVIIIe grouillant de badauds…

NOTRE AVIS :

The Thriller-Live n’est pas un escape-game ! Personne ne vous donnera de piste pour passer dans une pièce cachée. Ici, tout se passe en vrai (ou presque). Filatures, interrogatoires, exploration de lieux flippants… et tout ça dans un stress permanent de plus de 2 heures.

Pour de l’immersif, c’est de l’immersif ! Coincés entre réalité et fiction, vous douterez « cela fait-il partie de l’aventure ? », vous courrez un contre-la-montre haletant et terriblement stressant. Vous serez ravis d’enquêter, de tâtonner, d’explorer les coulisses sombres d’un dangereux maniaque. Les décors (si on peut parler de décors) sont époustouflants, la traque haletante et l’enquête incroyablement crédible.

Alors cap ou pas cap ? Vous n’avez jamais rien vécu de tel et vous en redemanderez ! The Live Triller propose d’ailleurs de nouvelles aventures toutes aussi perturbantes et addictives !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

The Live Thriller (adresse donnée lors de la confirmation de votre rendez-vous) – Paris XVIIIe

Expérience pour groupe de 2 à 6 personnes.

Tarifs : de 49 à 95 euros (en fonction du nombre de participants), du lundi au vendredi en soirée, samedi et dimanche toute la journée.

Réservez ici => TheThrillerLive par BorderLiveConcepts