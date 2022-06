Tokyo forever – Editions Nathan

Tokyo forever est un roman, d’Emiko Jean, paru aux éditions Nathan, en avril 2022, qui propose un conte de fée moderne et plein d’émotion. Un récit fait de romance, d’amitié et d’exotisme, sans oublier les sentiments et l’humour, pour une aventure bouleversante.

Noora, la meilleure amie d’Izumi, ne l’encourage guère. Elle pense qu’elle n’aura jamais fini sa dissert, mais au moins elle aura essayé ! Izumi n’a même pas seulement essayé, elle est juste restée cinq minutes sur le processus de développement personnel dans Huckleberry Finn. Elle pensait aussi que son amie était censée la soutenir moralement, mais il en était tout autre. En effet, Noora explique qu’elle devrait laisser tomber et passer à autre chose. Son argument est imparable, car Izumi avait quatre semaines pour rédiger cette dissert, et maintenant, il lui reste à peine une journée. Ses chances pour finir à temps sont assez minces, et Izumi ne peut s’en prendre qu’à elle-même.

Izumi est une adolescente, qui vit seule avec sa mère, aux Etats-Unis. Après avoir découvert un mot dans un livre de sa mère, elle tente, avec ses amies de découvrir qui en est à l’origine. Elle va bientôt découvrir que son père est le prince héritier du Japon ! C’est ici que débutent un long voyage et un dépaysement incroyable, pour la jeune héroïne. Elle va découvrir ses origines, mais aussi le protocole et un charmant garde du corps. Le roman est surprenant, moderne, plutôt léger et plaisant à lire, pour les jeunes lecteurs à partir de 13 ans. L’héroïne est pétillante, gaffeuse, drôle et attachante. La romance est belle, tentée d’humour et d’émotions, jouant aussi sur les deux cultures qui se rencontrent ici.

Tokyo forever est un nouveau roman des éditions Nathan, qui propose un récit drôle, léger, frais, moderne et plein d’émotion. Une belle romance, un conte de fée contemporain, qui paraît assez réaliste, avec des personnages et une héroïne assez attachants.

le roman Tokyo forever