Touristes à la Havane – La Havane sous toutes ses coutures – Éditions Steinkis

Le portrait métissé d’une ville de caractère, et de ses habitants, vu à travers les yeux de vacanciers découvrant un éden ayant subi trop de négligences.

One shot disponible aux éditions Steinkis depuis le 21 septembre 23. (+12)

Le décor :

Casa Del Vovô – La Havane – Cuba …

Dans cette petite pension tenue par grand-père, les discussions vont bon train. La situation du pays est devenue telle, que le marché noir est devenu le principal échange afin de « survivre ». Mais c’est prendre de gros risques, car le gouvernement peut être très incisif s’il découvre les trafics. Lucho, le fils, prévoit de partir vers les USA, pressé par sa copine. Tandis que Maman voit tout cela d’un mauvais œil et préférerait voir Lucho rester sur le continent.

Mais voilà que le son du téléphone met fin à cette discussion dramatique. C’est un certain Diego, et sa femme. Ils veulent réserver une chambre dans la pension de « Vovô », et sont ravis que leurs vacances soient enfin confirmées !

Sur le réseau social, les photos sont magnifiques. Une vieille baraque dont l’architecture historique donne déjà le ton métissé de la ville. Diego est enjoué de quitter le Costa Rica pour quelques semaines de repos.

11 Août 2016…

Les deux vacanciers s’affairent à boucler leurs valises. Chacun s’est occupé à construire des « notes de recherche » sur La Havane afin de ne rien oublier. De quoi manger, car il paraît impossible de trouver un supermarché d’ouvert apparemment, sur place. Des produits de premières nécessités à transporter pour le frère d’une amie.

Le voyage n’est pas commencé que déjà, il prend le goût de l’inquiétude, et… d’un amusement interrogatif certain.

Le point sur la BD :

… Ou plutôt le point sur la situation des « Touristes de La Havane » ! Edo Brenes, costaricien, dresse le portrait des habitants de cette ancienne colonie au style architectural exceptionnel. Les destins des différentes familles locales qu’il nous décrit, s’entrecroisent pour mieux s’enchevêtrer en un drame social. Le vernis des trésors découverts par les deux touristes, au fil de leur promenade, et de leur rencontre avec les habitants, s’écaille au fur et à mesure.

L’auteur nous décrit des situations anecdotiques à la fois amusantes et/ou inquiétantes. Réelles ou romancées, le lecteur prend la mesure du contexte en passant de la fastuosité architecturale mêlée d’air cubain. Propre au tourisme crédule et candide, où le voyageur ne voit que la surface d’un pays. Au délabrement dramatique, d’une cité jadis grandiose par son melting-pot architectural et humain. De ces habitants en recherche de migration vers un nouvel éden.

Comme le scénario, les illustrations naviguent entre photos de vacances et dure réalité. Les graphismes de ce one shot aux éditions Steinkis, aux couleurs douces mais chatoyantes, accompagnent les traits des personnages, vivants et réalistes.

La conclusion :

Cuba, un nom qui fait rêver pour des vacances qu’on imagine parfaites dans des clubs bondés de touristes inconscients et naïfs !!! Mais, étant « Touristes à la Havane », directement plongés au plus près de la population, l’auteur nous plonge dans cette proximité pudique et dramatique des personnages. Et leur bienveillance à ne gâcher en aucun cas, le bonheur des visiteurs malgré leur situation.

Un one shot à la fois sensible et bienveillant. Mais aussi éprouvant et réfléchi, à découvrir aux Éditions Steinkis.