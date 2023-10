Autre temps autre lieu, le tome 12 des Chroniques de St Mary

Autre temps autre lieu, le tome 12 de la série Les chroniques de St Mary, signé Jodi Taylor, est paru en septembre 2023 chez HC Editions.

A la sortie de Rushford, se trouve l’institut de recherche historique de St Mary. D’un point de vue extérieur, c’est un bâtiment tout à fait anodin. Mais les équipes cachent un immense secret. En effet, ils étudient l’Histoire en la visitant. Ils voyagent donc dans le temps grâce à des capsules (qui sentent le chou) pour ainsi récolter de précieuses informations historiques.

Le Dr Madeleine Maxwell, alias Max, est la directrice des opérations du département d’Histoire. Tourmentée par le temps et ses nombreux voyages, Max va devoir également gérer un immense chamboulement au sein de l’institut.

Hyssop, la nouvelle cheffe de la sécurité, n’a de cesse de vouloir prendre le contrôle des missions qu’organise Max. Le nouveau directeur de St Mary, Treadwell, semble quant à lui s’obstiner à lancer des objectifs beaucoup plus rentables financièrement et dangereusement moins éthiques.

Commence alors un bras de fer acharné entre Max et la nouvelle direction de St Mary.

Et c’est au retour de Babylone (565 av. J.C.) que plus rien ne sera plus comme avant. Max se voit licenciée après une mission de sauvetage interdite par la direction. Mais on n’abandonne jamais l’un les siens, c’est un fait. Elle devient ainsi agent de récupération pour une organisation secrète légèrement louche mais particulièrement profitable.

Les chroniques de St Mary est une série britannique exceptionnellement bien construite et rythmée ! Elle mêle avec succès humour, aventure et intrigues. Et Jodi Taylor se réinvente à chaque tome, sans perdre de son efficacité. Bref, une des meilleures séries à lire actuellement !

