Tout connaître sur l’escorting et la loi française

L’escorting est une activité qui consiste à accompagner une personne de sexes masculins ou féminins pour une sortie. L’escorte alloue ses services contre une rémunération. Le métier est qualifié à tort de prostitution puisqu’il aboutit souvent à des relations sexuelles. Là encore, il subsiste quelques ambiguïtés que vous devriez connaître.

Comment appeler une escorte ?

Pour contacter des escortes, il est nécessaire de passer via des sites internet spécialisés. Ces plateformes sont d’ailleurs légion à devenir prestataire de ce service particulier. Une personne peut penser à escort girl à Genève le temps d’une journée ou durant une soirée. Une femme divorcée peut par exemple y trouver un cavalier pour un mariage ou lors de vos soirée . Elle aura le choix parmi d’innombrables profils, qui seront exhibés dans un catalogue en ligne. Certains professionnels du secteur choisissent quant à eux de miser sur l’indépendance. Ils ne dépendent donc pas d’une structure spécifique, mais diffusent uniquement des annonces sur les pages d’un réseau social ou le web. Ils s’élancent dans cette démarche après avoir acquis assez de notoriété. La solution permet d’esquiver les frais que les sites exigent aux prestataires.

Pourquoi l’escorting est devenu incontrôlable ?

Le phénomène s’est accentué à cause de divers facteurs. Il y a principalement la précarité financière. De leurs côtés, les clients recherchent des relations sans attache. Ils peuvent d’ailleurs choisir une escorte selon leurs critères de choix. Ils évitent ainsi d’éventuels complexes vis-à-vis d’autres invités ou amis. Un homme banal peut par exemple avoir une fille canon dans ses bras. Il augmentera facilement son statut auprès de ses pairs et aura l’étiquette d’un séducteur. L’affaire relèvera d’autant du domaine privé et octroie de la discrétion. Le problème est devenu plus profond à cause de l’évolution des nouvelles technologies. Grâce à un seul clic sur un téléphone, on peut commander une escorte girl ou boy dans la même zone géographique.

Comment fonctionnent les annonces ?

Les annonces divulguent des informations diversifiées. Il est possible de trouver la mensuration de la personne, sa photo, les langues parlées ainsi que les tarifications demandées. Dans la plupart des cas, l’annonceur (homme et femme) informe même le lecteur sur les prestations proposées. Ici, il existe souvent des écarts de conduite. Les travailleuses du sexe sont prêtes à aller jusqu’à la pénétration. Or, cela ne répond plus à la prestation initiale de l’Escorting. En effet, il limite les prestations à l’accompagnement pur et simple. Les clients rejoignent les personnes appelées vers un endroit défini au préalable à un horaire fixé à l’avance. Elles deviennent alors la propriété du commanditaire durant un temps précis. Puis, les deux parties doivent rentrer chacune chez elles.

Que dit la législation ?

L’escorting ne constitue pas une entorse à la loi. En tout cas, il n’existe pas encore de textes légaux concernant le sujet. Il faut alors partir du principe que l’activité est autorisée. Cependant, la prostitution est encadrée. Une personne peut vendre son corps dès lors qu’elle est majeure. Par contre, il est interdit qu’autrui profite de la rémunération à sa place. Il faut par exemple évoquer les proxénètes. Le Code pénal dans son article 225-5 à 225-12 prévoit même des sanctions en cas de proxénétisme avéré. La punition entraîne un emprisonnement et le paiement d’une amende. En se basant sur ce même code pénal, l’article 611-1 évoque une infraction qui touche les clients des prostituées. Ils devront payer une amende qui croît après une récidive. Les sites d’intermédiation échappent quant à eux à toute forme de contrôle et de poursuite judiciaire.