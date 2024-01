Uluru – Ed. Soleil

Uluru est une bande dessinée jeunesse, de Crisse et Christian Paty, parue aux éditions Soleil, en novembre 2023. Une aventure incroyable pour une famille de chiens, qui va devoir affronter quelques dangers et curieux mystères, à travers l’Australie, pour retrouver leur maître.

18 décembre 1876, dans l’Océan Indien, au large de Rottnest Island, un bateau est pris dans une tempête. Un marin crie qu’il y a une voie d’eau. Un autre affirme que le maudit rafiot ne va pas pouvoir résister… Il va leur falloir maintenir le cargo à flot coûte que coûte ! A bord, une femme cherche son fils. Harry est un peu plus loin, il met en sécurité ses chiens dans un tonneau. Il explique que l’ouragan est trop important. Le bateau ne tiendra sûrement pas, alors, dans ce tonneau, les chiens auront peut-être une chance de s’en sortir, car les côtes ne sont pas loin. Il ferme le tonneau, espérant qu’il flottera assez longtemps. Sa mère le retrouve enfin. Elle lui demande de la suivre à l’arrière du bateau, où ils vont devoir mettre les gilets de sauvetage. Plus tard, les chiens sont vivants…

Le récit, teinté de fantastique ou de mystique, présente une belle aventure. Un couple de chiens, avec deux chiots, se retrouve sur une île, suite à une tempête. Ils vont devoir traverser l’Australie pour tenter de retrouver les humains et plus particulièrement leur jeune maître. Les héros de cette bande dessinée sont donc quatre chiens, une famille qui après avoir bravé une tempête, vont découvrir un pays bien étrange. Les animaux, pour la plupart, bienveillants et sympathiques, vont venir en aide à cette famille. Mais les chiens vont, tout de même, braver quelques dangers et faire quelques curieuses et étranges rencontres, ce qui dynamise le récit. Le dessin est travaillé, avec un trait juste, plaisant et assez doux. Le graphisme se veut réaliste, il reste captivant, offrant de belles planches à découvrir.

Uluru est un album, des éditions Soleil, qui présente une aventure, entre humour et ésotérisme. Une quête initiatique, pour une famille de chiens, qui va devoir traverser l’Australie, pays étrange, entre réalité, rêve et croyance, si elle veut retrouver leur jeune maître.

