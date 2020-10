Un peu beaucoup, un album d’Olivier Tallec

Un peu beaucoup est le nouvel album jeunesse d’Olivier Tallec, paru en septembre 2020, dans la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un livre amusant, ironique, sur un écureuil qui explique qu’il faut prendre soin des arbres…

Un arbre c’est fragile, il faut en prendre bien soin, comme cet écureuil allongé sur une branche, qui fait un câlin à l’arbre. Pour en prendre soin, il faut aussi lui parler, lui parler tout doucement, dans le creux de son tronc. Il faut s’en occuper comme d’un ami. L’arbre et l’écureuil, ils s’occupent très bien l’un de l’autre. Parfois l’écureuil lui parle et, parfois, l’arbre lui donne une de ses pommes de pin. L’écureuil adore les pommes de pin. L’arbre en a tellement… Mais il faut faire attention ! Il ne faut pas manger toutes les pommes de pin d’un coup. Il faut seulement en prendre quelques-unes, juste celles dont on a besoin.

Le récit est surprenant, drôle et dynamique, entre poésie et dérision, offrant ainsi un subtil mélange entre tendresse et humour. L’écureuil, le narrateur de cette histoire, explique qu’il faut prendre soin des arbres. Comme lui, on doit prendre soin des arbres… Mais sa gourmandise aura raison de lui, ainsi pris dans une sorte de spirale infernale, il va finir par ne plus prendre soin de son arbre, qu’il chérissait tant. L’ironie est au centre de cet album amusant, bien détaillé, qui invite tout doucement les jeunes lecteurs à prendre conscience de la bêtise du petit animal. Le texte est assez court, simple, avec des répétitions, offrant un rythme et une dynamique réellement sympathique. La chute est tout aussi amusante, et bien trouvée. Le dessin est doux, expressif, attendrissant, offrant de belles illustrations à découvrir.

Un peu beaucoup est le nouvel album jeunesse d’Olivier Tallec, paru aux éditions L’école des loisirs. Une histoire ironique, pour sensibiliser les enfants, entre tendresse, gourmandise, vice et humour, accompagnée d’un joli dessin.