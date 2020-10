Pataquès – La vérité nue

C’est aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès, qu’est paru, en septembre 2020, la bande dessinée La vérité nue, de James. Un ouvrage qui propose d’analyser les choses sans fards et de traquer les faux-semblants, entre absurde et gag.

Dans un supermarché une femme tient son caddie d’une main et de l’autre son téléphone portable. Elle explique qu’elle a pris des rides, qu’elle a pris de l’âge, qu’elle a pris du poids aussi. La personne à l’autre bout de la ligne demande pour combien elle en a. Dans le supermarché la femme répond qu’elle ne sait pas encore, mais qu’elle a pris cher !

Alors d’un cocktail, deux personnages discutent, un homme vient vers une femme, expliquant qu’il est voyant, ou médium, cela revient au même. La femme affirme qu’elle ne croit pas à ces trucs-là. Le côté voyant, elle le voit très bien, mais lorsque l’on mesure 1 mètre 65, elle pense qu’il faut plutôt dire « small », que « médium » !

Ainsi de suite, à travers des gags de quatre cases maximum, ce sont 100 moments de vérité qui sont à découvrir. Des questions qui trouvent des réponses dans cet album plein de surprises et d’absurde, qui vient décortiquer les faux-semblants, la réalité des choses, de manière vive, sans filtre, au premier degré, et pourtant loin d’être bête. Les personnages ont des têtes d’animaux, dans cette bande dessinée qui se lit assez facilement, offrant une part irrationnelle et de décalage, avec la vérité nue. Les gags s’enchainent, se moquant de la société, des expressions, des relations… Les récits minimalistes sont efficaces, amusants et drôles, dans l’air du temps, très moderne, puisque l’on y parle aussi de confinement, ainsi que de virus de la connerie ! Le dessin est plaisant, fin et détaillé, surprenant pour un ouvrage comique, mais tout à fait réussi.

La vérité nue est une bande dessinée des éditions Delcourt, de la collection Pataquès, qui vient dénoncer la vérité, sur différents sujets, tels que les relations, la société, le sport, ou encore les expressions, avec humour et justesse.