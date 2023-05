URIAGE : La marque qui prend soin des peaux sensibles

Lorsque j’ai des problèmes de peau, j’ai tendance à me tourner vers URIAGE. Elle fait partie des marques qui proposent des soins ciblés, notamment pour ceux qui auraient tendance à souffrir de rougeurs localisées, de plaques d’eczéma ou de psoriasis. J’avais donc envie de vous présenter des produits qui ont fonctionné sur moi, en espérant que cela puisse atténuer vos soucis également.

Nous sommes nombreux à nous torturer l’esprit pour comprendre d’où vient cet eczéma, qu’est-ce qui peut causer notre psoriasis. Il faut dire que c’est complexant pour beaucoup d’entre nous, et insupportable sur du long terme. Le plus souvent, cela se manifeste par des plaques rugueuses, rouges ou blanches, tout dépend du diagnostic. Cela peut causer des démangeaisons insupportables, au point que la peau s’enflamme encore plus. Bref, un cauchemar sans vraiment de solution à en croire les dermatologues. Par chance, on peut quand même minimiser les effets secondaires en utilisant des soins ciblés, et c’est justement là qu’intervient URIAGE.

Les gammes Xémose et Bariéderm

J’avais envie de vous parler de deux gammes en particulier chez URIAGE, à savoir Xémose et Bariéderm. Des soins réparateurs pour le corps, bien ciblés, visant à soulager nos problèmes de peau au quotidien. Force est de constater que plusieurs d’entre eux fonctionnent, à condition qu’on soit régulier. Mais attention, je le dis et je le répète, ces soins sont là pour nous soulager, et c’est une grande chance, mais en aucun cas pour nous guérir de ces maladies de peau, qui se manifestent de façon chronique ou récurrente.

Xémose : des soins contre le psoriasis

Parmi la gamme Xémose, il y a un produit qui me suit depuis plusieurs mois maintenant, il s’agit selon moi d’un indispensable, le « Concentré apaisant Xémose PSO ». Au bout d’une semaine d’utilisation, à raison de deux fois par jour, mes plaques se sont estompées, notamment celles sur les bras à côté des coudes. Je n’ai pas forcément de démangeaisons, mais je trouve que c’est peu esthétique. Et le gros + de ce produit, c’est qu’il hydrate la peau, la crème est nourrissante. Le soin est facile à utiliser grâce à son packaging qui permet une dépose précise de la matière sur la zone irritée.

Infos importantes : le soin est non parfumé, composé de 96 % d’ingrédients d’origine naturelle. Quant à l’Eau Thermale d’Uriage, elle joue un rôle essentiel et complémentaire aux deux brevets glissés dans la formule. Le premier favorise l’élimination des plaques, le second renforce la barrière cutanée.

Le « Baume oléo-apaisant anti-grattage »

Dans la même gamme, je conseille le « Baume oléo-apaisant anti-grattage » qui va de pair avec le concentré apaisant, parce qu’il vient hydrater les sécheresses sévères. Il s’agit d’un baume que vous connaissez peut-être, car les pharmaciens le conseillent souvent pour apaiser les peaux atopiques. Il est parfait au quotidien, hydrate suffisamment sans laisser de film gras. Au contraire, sa texture « baume en huile » en fait un soin réconfortant, je l’apprécie beaucoup. Et il a cet avantage de convenir à toute la famille.

Le « Soin apaisant contour des yeux »

Je ne pensais pas vous parler de ce produit, car mon contour des yeux n’a pas de souci particulier et je n’ai pas de cernes non plus. Mais récemment, je me suis « brulée » avec un démaquillant yeux qui a provoqué de petites rougeurs désagréables sur ma peau. Je me suis dit que j’allais l’essayer pour voir si cela pouvait m’apaiser et j’ai été ravie. Il est efficace, ne pique pas les yeux, nourrit et laisse la peau toute douce. En une semaine, envolés mes petits bobos. Encore une fois, il conviendra à toute la famille.

La gamme Bariéderm protège les peaux sensibles

La « crème isolante réparatrice » va vite s’imposer cet été. Conseillé par URIAGE comme une crème anti-frottements des cuisses, elle risque bien d’avoir du succès auprès des femmes qui redoutent de mettre des robes, de peur des brûlures que cela peut provoquer. Et pour en avoir parlé avec des amies, il semblerait que la douleur soit parfois insoutenable.

En ce qui me concerne, je l’aime surtout parce qu’elle fait des miracles sur les enfants qui peuvent souffrir de démangeaisons sur les fesses notamment. Ou, pour protéger une tache de naissance, des grains de beauté ou simplement les plis du corps qui ont tendance à se frotter, encore plus lorsqu’il fait chaud. Elle peut aussi être d’une grande aide pour ceux qui manipulent des produits chimiques sans gants, elle va protéger leur main des détergents et autres solvants aqueux.

S’accompagner de bons produits cet été avec URIAGE

Et puisque j’en suis à parler des produits qui fonctionnent, j’avais envie de faire une parenthèse en vous présentant deux soins que j’apprécie particulièrement. D’un côté, l’Eau Thermale qui n’a plus rien à prouver et de l’autre, le soin après-piqûres Pruriced qui va être d’une grande aide cet été.

J’utilise l’Eau Thermale partout, à tout moment de la journée, et sur tous les membres de la famille. Que dire si c’est qu’elle va s’imposer comme un indispensable cet été, pour se rafraîchir en apaisant, hydratant et protégeant la peau. Le soin après-piqûres Pruriced sera d’une grande aide cet été. Et il a cet avantage de convenir aux bébés dès la naissance. Il va permettre de soulager les piqûres et de limiter les démangeaisons. Son roll-on permet une application précise, quant à sa taille, elle est idéale, facile à glisser dans la trousse de toilette.

Peut-être êtes-vous adeptes des soins URIAGE ? N’hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous conseillez et leurs effets sur votre peau.