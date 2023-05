L’île oubliée Tome 3 – Les trésors de Crésus – Éditions Jungle

Partagez





À la recherche de leur mère, les deux sœurs jumelles rejoignent l’île oubliée. Malheureusement, tout semble avoir changé depuis leur dernier passage, et il ne reste que les enfants du village forcés à travailler sous le joug d’un certain « capitaine ».

Nouvel opus de cette série jeunesse où mystères et terreur se confondent pour le plus grand plaisir de nos pré-ados. À retrouver en librairie depuis le 27 avril 23. (+12)

Le décor :

La porte de Janus…

Ce pourrait être une journée de vacances au soleil pour Mia et Eve. Vacances qu’elles ont depuis longtemps perdues de vue, après avoir accosté avec leur parent sur l’île oubliée.

Ce matin, devant l’immense porte mystique en pierre, des adolescents devenus esclaves transportent des seaux remplis d’or !!!! Et, malgré leur épuisement, ils ne peuvent à aucun moment se reposer. Car des hommes armés veillent, perchés sur un promontoire naturel. Une chance ou pas de les avoir là ! En attendant, tout le monde remarque une ombre immense fendre le ciel. Après avoir donné l’alerte, les adolescents pris de panique courent se cacher, tandis qu’un des gardes empoigne son arc et ses flèches. L’ombre s’étant rapprochée, on distingue à présent une horrible chimère.

La créature bouscule un des tortionnaires pour récupérer un seau d’or. Mais, lorsqu’elle tente de repartir dans les airs, elle est transpercée par la flèche du tireur !!! Pendant que tout le monde reprend son travail, un des adolescents parvient à échapper à la vigilance des gardiens…

Au village, Mia et Eve, aidées de Peter, tentent de comprendre la disparition de tout le monde, ainsi que de leur propre mère. Bizarrement, le village est totalement vide. Malgré les hurlements, il semble n’y avoir âme qui vive. Même la statue de la place principale a changé : la sculpture d’un homme semblant sortir tout droit d’un péplum, recouverte d’or trône à la place de l’ancienne…

Et ce n’est pas tout, quelqu’un approche pour enfermer un adolescent dans une cage ….

Le point sur la BD :

Un troisième tome aux Éditions Jungle, collection frissons, où le danger rôde à chaque coin de rue. Le scénario continue mélangeant mystères et fantastiques avec des créatures mythologiques, et de drôles de rencontres. Xavier Betaucourt garde un peu de légèreté grâce au caractère de ces deux adolescentes : frais et téméraires. Malgré les difficultés et surtout, leur capacité à ne jamais être d’accord sur les décisions à prendre, elles continuent à s’épauler pour parvenir à leur fin !!! On aime les références mythologiques qu’il insère dans ce nouveau récit de L’île oubliée. Après le dieu romain du second tome, inséré dans le titre La porte de Janus, c’est à présent du côté de la Grèce, avec un certain Crésus !!

De quoi éveiller la curiosité des explorateurs et aventuriers en herbe, grâce aux représentations graphiques de Paola Antista. L’illustratrice alterne entre réalité et légendes avec beaucoup de facilité sur les différentes planches.

La conclusion :

Le trésor de Crésus, troisième tome de L’île Oubliée prend des airs de péplum fantastique et effrayant !!! Nos deux héroïnes n’ont pas fini de cumuler les aventures pour retrouver leur parent, les disparus, et on est vraiment curieux de savoir si, tout ce qui se passe depuis le premier tome, n’est qu’un produit de leur imagination après leur naufrage. Ou une réelle expédition mêlant tous les genres !!!

À bientôt les filles, on a hâte de vous retrouver aux Éditions Jungle, pour savoir !!!