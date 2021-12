Yannick Agnel champion de natation accusé dans une relation avec une fille de 13 ans !

Partagez





“Grande surprise” c’est le mot évoqué ici dans la ville de Nîmes, qui a vu grandir le champion du monde de natation. Yannick Agnel est accusé d’avoir eu une relation avec une jeune fille mineure, en 2016, elle n’avait que 13 ans. Les réactions sont nombreuses sur le web, et l’affaire de moeurs, ne devrait que s’amplifier dans les prochaines semaines…

L’ancien champion olympique, et intervenant à France Télévisions, a reçu une plainte dès l’été dernier, d’une nageuse, qui l’accuse d’avoir eu une relation “non consentie” en 2016. Yannick Agnel était à cette époque à Mulhouse dans un club dirigé à l’époque par la famille Horter (Lionel). Les faits sont graves et le week-end difficile pour le nageur, qui s’est vu stipuler la plainte en cette fin de semaine du 10 décembre 2021. Une enquête judiciaire a été menée, avec la plus grande rigueur pour établir des faits, que le sportif, a en partie reconnus !.

Yannick Agnel un champion avec une aura particulière, auprès d’un public jeune…

Du haut de ses 2, 02 mètres, l’homme est plutôt imposant, son charisme est là (j’ai moi-même eu l’occasion de nager près de lui à Nîmes, à la piscine Pablo Néruda). Son palmarès impose le respect : Champion du Monde (Grand et petit bassin) à Barcelone en 2013, double médaillé de Londres en 2012 aux Jeux Olympiques (200 mètres nage libre et relais 4 X 100 mètres). Également “Champion d’Europe et de France” Yannick Agnel est considéré à Nîmes comme un phénomène sportif, et son image a toujours été saluée, jusqu’à ce fameux week-end relayé par les chaines de télévisions, et les nombreux articles de presse.

“J’ai vu ce garçon travailler très dur pour arriver à avoir ce niveau, et cette affaire est regrettable, Agnel est une famille connue à Nîmes, je suis triste pour lui !” se confiait un habitué de la piscine municipale qui souhaite que la lumière soit faite sur cette affaire ” n’oublions pas la présomption d’innocence” lâche t’il à demi-mot !

Alors Yannick Agnel Chroniqueur pour le magazine “L’équipe” et RMC aura t’il l’occasion de s’expliquer vraiment sur cette relation toxique avec l’une des filles de Lionel Horter son entraineur en 2016 ? Côté famille du champion sa mère en 2013 avouait à nos confrères de Midi-Libre “Mon fils était deshumanisé”. Parti à 14 ans du foyer familial, le jeune Yannick aurait eu des carences familiales, et ne se serait pas construit de la même façon que les jeunes gens de son âge. Sa mère évoquait à l’époque la pression du nageur face à cette responsabilité d’être le meilleur sur les bassins.

D’après “Le Journal du Dimanche” Yannick a subi le divorce de ses parents à 11 ans. Elisabeth Agnel était cadre d’une entreprise informatique et son père Didier infirmier libéral, un couple très pris par leur fonction professionnelle. Yannick était de grande taille et il s’est vite retrouvé à Nice en 2006 à 14 ans, sous la direction sportive de Fabrice Pellerin, au côté de la championne Camille Muffat. On estime à l’époque que le nageur Nîmois sous contrat publicitaire avec Décathlon, le Coq Sportif, EDF, a approché les 200 000 euros annuels. Sophie Kamoun (ancienne sportive), gère en ce temps là, les différents contrats avec Yannick et Camille.

2015-2016, la période “en famille” avec le clan Horter !

Le nageur a décidé de quitter Bob Bowman l’entraineur de Michaël Phelps, c’était au printemps 2013 jusqu’en 2014, pour sa période Américaine. Lionel Horter courant 2015, 2016 a décidé d’aider Yannick Agnel sur le plan de l’hébergement et aussi pécunier (le nageur doit reprendre confiance à l’époque).

Yannick passionné de science-fictions et d‘Harry Potter lance sa chaine Youtube, il collabore avec Grégory Mallet, Nicolas Horter, Naomé Horter et “Liberty” alias Lily Horter qui fait la présentatrice des modules vidéos. Ses vidéos sont tournées dans une chambre d’adolescente, au milieu des peluches et il y a 5 ans, elles font des milliers de vues. Le champion de natation est comme une sorte de grand frère avec la petite dernière de la famille de l’entraineur, l’esprit “djeune” est bien présent sur l’une des vidéos de 2016…

Yannick Agnel face à la justice…

L’étau judiciaire va t’il se resserrer sur l’ancien nageur Yannick Agnel ?. Retiré des bassins en 2016, le double champion olympique aux Jeux de Londres, en 2012, a été mis en examen, samedi 11 décembre, pour « viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans » au terme de quarante-huit heures de garde à vue. Lundi 13 décembre, la procureure de la République de Mulhouse (Haut-Rhin), Edwige Roux-Morizot, a indiqué, lors d’une conférence de presse, que Mr. Agnel « reconnaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés », mais qu’il « n’avait pas eu le sentiment qu’il y ait eu contrainte ».

L’ancien champion olympique, de 29 ans, est visé par une plainte déposée, en juillet, par l’une des filles de son ex-entraîneur, Lionel Horter. Une information judiciaire a été ouverte le 31 août, et la police judiciaire a interpellé Mr Agnel, jeudi 9 décembre, à Paris pour le placer en garde à vue. « Les faits reprochés sont des faits de viol et d’agression sexuelle », a détaillé Mme Roux-Morizot, expliquant qu’ils avaient eu lieu à Mulhouse « sur plusieurs moments dans l’année 2016 ». « Cela s’est aussi produit en Thaïlande, à Rio de Janeiro [au Brésil, ville hôte des JO 2016] et à Tenerife [Canaries] », a-t-elle ajouté.

À l’heure actuelle de l’affaire, Yannick Agnel est sous contrainte judiciaire, il doit rigoureusement se plier à un contrôle de sa “mise à disposition de la justice”, une confrontation avec la plaignante doit avoir lieu dans les prochains jours. Si il est jugé coupable, il peut encourir une peine allant jusqu’à 7 ans de prison. Autre affaire avec le nageur, un différent de 60 000 € existe entre lui et son ancien entraineur de Mulhouse, sur une prime non versée à la “solde de tout compte”. Un compromis financier devrait être trouvé, mais dans un autre procès à venir.

Eric Fontaine