Allô, parents et pros de la petite enfance ! Léa Hélias, l’orthophoniste bienveillante, vous invite à un voyage exceptionnel. Destination ? Le monde fascinant du langage des tout-petits. Aux éditions Le Courrier du Livre, découvrez “50 Activités Ludiques Autour du Langage”. A vos marques, prêt, parlez !

C’est LE guide magique pour accompagner les enfants, de la naissance à 6 ans, dans leur épopée langagière.

Vous vous posez des questions sur l’apprentissage du langage pour votre petit bout ? Comment faire pour accompagner bébé dans le langage ? Vous vous demandez à quel moment Bébé va balbutier ses premiers mots ?

Tout d’abord, Léa pose les bases. Elle nous dévoile les repères de développement selon les âges. Mais ne paniquez pas si votre bébé n’est pas dans cet âge, tout va se normaliser. Au besoin, par la suite, vous pourrez peut être consulter. Mais attendons avant de tirer des conclusions hâtives.

Les réponses sont là, claires et précises. Puis, place aux conseils ! Qui mieux qu’une experte orthophoniste pourrait offrir des astuces si judicieuses ?

“50 Activités Ludiques Autour du Langage” : Le Must-Have pour Booster le Langage des Petits !

Mais là où Léa Hélias brille vraiment, c’est dans sa sélection d’activités. Imaginez 50 joyaux ludiques, conçus pour être à la fois fun et ultra-bénéfiques. Prenons par exemple le bain, ce moment doux et relaxant devient une aventure verbale. En guidant la curiosité de Bébé vers ses mains mouillées, ses bras, ses jambes, et en répétant ces mots, la magie opère. Il ne faudra pas longtemps pour que ces mots résonnent dans la bouche de votre petit trésor.

Et que dire des bouteilles sensorielles ? C’est une exploration sensorielle et langagière à son comble. En décrivant chaque merveille contenue dans ces bouteilles, on sature l’univers de l’enfant de mots, de concepts, d’émerveillement. Et si vous aimerez varier les plaisirs, Léa a tout prévu : des variantes pour chaque activité ! Pour chaque activité, vous saurez à partir de quel âge vous pouvez la proposer, pour qui (par exemple pour les enfants qui ne parlent pas encore ou qui ne disent quelques mots), et quel est l’objectif de l’activité en question.

“50 Activités Ludiques Autour du Langage” est bien plus qu’un livre. C’est un compagnon, un guide, une source d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent enrichir le vocabulaire des petits, stimuler leur production de phrases et les guider vers un langage mature. Avec Léa Hélias, chaque jour est une fête du langage, une célébration des mots. Alors, prêts à s’amuser tout en apprenant ?

Vous voulez plus de conseils ? Allez sur d’Instagram de Léa Hélias : @jeunemamanextraterrestre