Gene Bride tome 1 – Souvenirs étranges – Éditions Glénat Manga

Le décor :

L’interview d’un réalisateur…

Ichi Isahaya, jeune journaliste de 30 ans, commence à perdre patience. L’homme qu’elle est en train d’interviewer, commence à lui taper sérieusement sur les nerfs. Pourtant, très professionnelle, elle continue à lui poser les questions initialement prévues, en essayant de continuer à axer la conversation sur le film. Mais ce Monsieur Kaibara use de tous les stratagèmes possibles pour la draguer lourdement. Un harcèlement dont elle fait, malheureusement, preuve au quotidien…

Les jours passent et changent rarement. Réveil matin. Lecture des infos météo sur son téléphone portable. Puis, c’est l’heure du footing jusqu’à la rédaction. Comme tous les matins, sur un des bancs du parc, le pervers sexuel qu’elle tente d’ignorer.

Et c’est parti pour une journée de travail où sa collègue Hibiki s’insurge à l’écoute de ce qu’elle a subi, indirectement.

Mais, ce matin-là, un rendez-vous ne se passe pas comme prévu. Alors qu’elle doit interviewer le directeur d’une petite entreprise, celui-ci se présente avec un homme plutôt étrange. Il débarque avec une boite de chocolat, et lui tient un discours des plus perturbants. Il aurait été l’homme de sa vie, suivant un étrange exercice de collège nommé : Gene bride…

Le début d’une confusion étrange pour Ichi, qui commence, après cette « grande nouvelle » à avoir des souvenirs de l’époque du collège. Et un nouvel « ami » aux airs « schiz-autistique » assez inquiétant !!!

Le point sur le shojo :

Sous ses airs de profond shojo, avec ce premier tome, Gene Bride est loin d’être vraiment ce qu’il est !!! Vous ne comprenez pas ??? Trop tard, il vous faudra le lire, car je ne vous en dévoilerais pas plus, tant le scénario d’Hitomi Takano est purement et tout bonnement imprévu.

Le début du récit tourne autour de faits réalistes et actuels, et fait état d’une critique sociétale japonaise, à propos des fameux « Chikans », profitant de la vulnérabilité des jeunes femmes. Même la police ne semble pas concernée.

Et, cette pauvre jeune protagoniste en fait les frais. Ce qui la pousse à avoir un carcatère féministe exacerbé, la rendant méfiante lorsque cet étrange jeune homme, lui “tombe” dessus.

Le lecteur découvre l’univers et la vie de cette journaliste. Heurtée par cette soudaine intrusion dans son quotidien plutôt rangée. L’ambiance est angoissante, oppressante avec une partie nébuleuse, que les graphismes “manga-like” accentuent. Hitomi Takano nous laisse dans un flou total, que la fin de ce premier opus, aux Éditions Glénat Manga, vient soudainement guillotiner par un changement radical de cap !!!

La conclusion :

Qu’on aime être surpris à ce point !!!! Gene Bride cache bien son jeu, dans ce premier tome paru chez Glénat Manga. La Mangaka nous fait un coup d’esbroufe de folie. Et le lecteur ne voit rien venir du début de la lecture, jusqu’à la dernière page. Autant vous dire qu’ici, on attend février 24, avec plus que de l’impatience. On trépigne pour suivre ce récit plein de mystères et de faux-semblants !!!! Coup de cœur pour ce début de série renversant !!!