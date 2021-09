84K aux éditions Bragelonne

84K est un roman de claire North, paru aux éditions Bragelonne, ce mois de septembre 2021. Un roman original, une dystopie sombre, qui va révéler un thriller assez prenant, entre terreur, courage, menaces, amour, vérité…

Elle n’avait pas vu l’homme appelé Théo dans les cartes. Les cartes n’avaient pas, non plus, prédit le sens de ce qu’elle ferait. Lorsqu’elle appela l’ambulance, ils expliquèrent qu’ils arriveraient bientôt, mais une demi-heure plus tard, elle attendait encore, au bord de l’eau. Elle les rappela, mais ils n’avaient pas gardé de trace de son premier appel. Ils lui donnèrent le numéro du service des plaintes ! Le soleil était couché et les lampadaires tournaient le dos au chemin de halage. Sur l’autre rivage, il y avait une zone industrielle, dont les murs étaient devenus noirs. Quelques lumières éclairaient l’ancienne zone de chargement. Le givre recouvrait la berge, avant d’être englouti par la noirceur de l’eau. Neila songea un instant à appeler à l’aide, mais elle n’eut pas le courage.

Le roman est curieux, intéressant, présentant une dystopie, un univers sombre dans lequel Théo Miller connaît le prix de chaque vie. Il travaille au Bureau d’audit des crimes et doit évaluer chaque dossier, ainsi que s’assurer que les criminels paient bien leur dette à la société. Mais lorsqu’un nom familier apparait sur un dossier, celui de son amour d’enfance, Théo prendra les risques pour que les choses changent. Une intrigue et une enquête qui semblent intéressantes, mais le récit est parfois difficile à suivre, avec des répétitions, des faits parfois durs à suivre. Les chapitres sont parfois courts, parfois plus longs, l’histoire traînent un peu en longueur, cependant la dystopie fonctionne, l’ensemble tient la route et reste assez plaisant et intéressant à découvrir.

84K est un roman de Claire North, paru aux éditions Bragelonne, qui présente un dystopie, assez crédible, troublante et curieuse, dans laquelle Théo va chercher à bouleverser les choses, pour que son amour d’enfance ne soit pas une ligne de plus sur le bilan annuel…