A Nice, l’exposition “De Bébel à Bébert…” sur la Place Pierre Gautier est prolongée jusqu’au 19 septembre

A Nice, pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo qui est décédé lundi 6 septembre, Christian Estrosi a souhaité que l’exposition « De Bébel à Bébert » du photographe Charles Bébert soit prolongée jusqu’au 19 septembre sur la place Pierre Gautier.

Charles Bébert, mémoire photographique de la Côte d’Azur

Depuis le 19 juillet, sur la place Pierre Gautier, devant le Musée de la photographie Charles Nègre, Niçois et touristes peuvent admirer les magnifiques tirages géants de Jean-Paul Belmondo réalisés par le photographe niçois Charles Bébert.

Véritable mémoire photographique de la Côte d’Azur, Charles Bébert a rencontré les plus grands artistes, comédiens et chanteurs. Ses photos racontent « l’âge d’or » de la French Riviera, période durant laquelle il existait une proximité entre les artistes, comédiens, sportifs, politiques et les photographes. Correspondant dans le Sud notamment pour l’agence Sipa Press et pour Flash Press en Espagne, tout au long de sa vie, Charles Bébert va diffuser ses photos dans de très nombreux journaux et magazines. Photographe de plateaux, lors de films tournés notamment aux Studios de la Victorine, il a eu l’occasion de rencontrer les plus grands.

Sur la place Pierre Gautier, des tirages géants de Jean-Paul Belmondo

Depuis plus de deux ans, Stéphane Bébert, musicien, comédien, réalisateur travaille sur les archives photos de son père. En faisant du rangement, il met la main sur plus de cinquante ans de négatifs et d’archives dans le local familial de la rue Dalpozzo. Parmi ces trésors, il découvre toute une série de photos sur les tournages azuréens de Jean-paul Belmondo, avec lequel son père entretenait de forts liens d’amitié. Il s’aperçoit que des tryptiques pourraient être une façon intéressante de se replonger dans ces films réalisés entre 1964 et 1984.

Après une première exposition « hors les murs » sur la Place Masséna en 2020 présentant cent portraits de Niçoises et de Niçois réalisés par son frère photographe Bruno Bébert, accrochés sur les grilles de la Coulée Verte, il décide d’habiller la Place Pierre Gautier, en plein cœur du Cours Saleya, de tirages géants de Jaen-Paul Belmondo. Pour rendre possible cette installation « hors les murs » exceptionnelle, des structures métalliques ont été fixées autour des quatorze palmiers de la place, afin d’accrocher des tirages de 3m50 par 1m60 de large.