Alexandra Lamy, son dernier rôle dans “Le Test” en maman énergique

Le test est le prochain film d’Emmanuel Poulain-Arnaud, sortie prévue le 29 décembre 2021. Alexandra Lamy en mode “Maman Toute Flamme” a sorti le grand jeu d’interprétation, pour un rôle tout en nuances, on a vu le film, on a croisé le réalisateur accompagné de son actrice phare, on vous dit nos premières impressions, ainsi qu’une vidéo avec les impressions du public Nîmois.

L’avant-première au CGR Nîmes a dévoilé une comédie familiale qui pourra être vu en famille, durant les vacances de Noël. Si ce long-métrage prend racine dans une famille lambda, c’est aussi pour recentrer le rôle de la mère (Alexandra Lamy) et du père (Philippe Katerine). Un duo d’acteurs, une touche d’humour, et des seconds rôles qui eux détonnent dans un film qui porte des bonnes punchlines. Allez on vous dévoile les noms : Matteo Pérez, Joaquim Fossi, Chloé Barkoff-Gaillard pour les rôles des ados !

Synopsis : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Alexandra Lamy en mère courage, bien que !

Cette production française, dont la sortie en salle est prévue le 29 décembre prochain, raconte l’histoire d’une famille, qui va basculer, lors de la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain. Les parents, dépassés par les événements, sont interprétés par Alexandra Lamy et Philippe Katerine. Le résumé basique peut évoquer des parents dépassés, c’est oublier que la fratrie fait corps tout le long du film. Bon Alexandra Lamy est la mère courage qui veut tout gérer, tandis que le chef de famille un brin laxiste est surement dans d’autres contrées, tellement il touche les étoiles (un bon rôle pour Katerine).

Sans faire un “spoiler” du film, le sujet pourrait rejoindre un côté “borderline”…

Une petite définition s’impose sur le mot “bordeline”.Le trouble borderline, également appelé trouble de la personnalité limite, est une maladie psychiatrique complexe, dont les manifestations sont très variables d’une personne à une autre (on parle dans ce cas de polymorphisme important).

Généralement, les personnes qui souffrent de cette maladie mentale présentent une instabilité affective et émotionnelle importante. Elles rencontrent des difficultés à gérer leur émotions. Elles peuvent s’emporter facilement, de manière imprévisible, et avoir des comportements impulsifs. Les sautes d’humeur ou les sensations de vide sont fréquentes.

Bon décidément Annie Castillon n’est pas vraiment dans ce registre, même si le scénario évoque certains changements de comportements, chez cette mère soucieuse de connaître la vérité sur le préservatif trouvé dans une corbeille à papier, dans le cabinet du mari.

En fait, Emmanuel Poulain-Arnaud a du jouer “la petite souris” au sein d’une famille Française. Il brosse plusieurs changements de comportements, tout en laissant une grosse part d’humour faire la route. Le film s’inscrit complètement dans un registre burlesque, par moment on pense à des changements de situations théâtrales. Alexandra Lamy confirme une fois de plus son ascension dans le cinéma Français, pour un rôle jovial et tout en finesse.

À voir absolument !

Eric Fontaine