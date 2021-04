Baskets Gucci à 12,99 € : vous n’allez pas en croire vos yeux !

Des chaussures de luxe pour la modique somme de 12,99 euros, c’est du jamais vu dans l’univers de la mode. Mais comment est-ce possible ?! Alors que les baskets Lidl s’arrachent à prix d’or, Gucci vend les siennes pour le prix d’un carnet de timbres. Le marché de la mode serait-il en train de s’inverser ? La raison de ce prix incroyablement bas va vous laisser bouche bée…

Les baskets Gucci à 12,99 € vous iront à coup sûr !

Aux coloris vert et rose, les nouvelles baskets montantes de Gucci sont tape-à-l’œil, originales, et peuvent convenir aux hommes comme aux femmes. Ne cherchez pas d’arnaque, il n’y en a pas. Pas vraiment, du moins. Si le prix se veut attractif, c’est aussi parce qu’elles ont une particularité : elles sont virtuelles… car destinées au gaming. Vous ne pourrez donc pas les chausser pour aller faire un footing dans la rue. Ces sneakers fluorescents feront cependant leur petit effet sur vos photos sur les réseaux sociaux, et autres jeux vidéo tels que Roblox, ou encore sur la plateforme de réalité virtuelle VRchat. Comment ? Grâce à la magie de la technologie, ces baskets griffées se superposent à vos chaussures. Génial, non ?

(Photo : © Gucci)

Avec leurs coloris flashy, vous ne pourrez pas les rater. Aux côtés de chaussures bien réelles (et bien plus chères !), vous pourrez vous procurer les Gucci Virtual 25 directement sur l’application de la marque italienne.

Gucci poursuit son opération séduction auprès des gamers

Ce n’est un secret pour personne, le marché du jeu vidéo est en constante évolution depuis plusieurs années. Selon NewZoo, l’industrie du gaming pesait plus de 159 milliards de dollars en 2020 ! Les marques s’intéressent donc à ce marché très juteux, et permettent aux joueurs du monde entier de porter des articles de luxe pour quelques euros, par l’intermédiaire de leurs avatars.

Depuis janvier 2021, Gucci habille déjà les personnages de Pokemon Go, en partenariat avec North Face. Mais la marque italienne n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’elle était déjà présente dans le jeu vidéo Animal Crossing : New Horizons sorti en mars 2020. D’autres maisons de luxe telles que Prada, Supreme, Nike ou encore Chanel et Dior étaient elles aussi au rendez-vous pour habiller les avatars du célèbre jeu.

La crise sanitaire réinvente le monde de la mode

Vous le savez, la pandémie qui secoue la planète depuis mars 2020 aura poussé tous les secteurs à se réinventer. La distanciation sociale et les confinements à répétition aux quatre coins de la Terre auront eu pour effet de booster encore plus l’univers du jeu vidéo, et les marques l’ont bien compris. Tandis que Balenciaga présente sa collection automne hiver virtuellement, Louis Vuitton collabore quant à lui avec League of Legends, l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde.

Quoiqu’il en soit, si les vêtements et autres baskets de luxe sont désormais virtuels, leur prix, lui, est bien réel !

Et vous, êtes-vous prêt à vous laisser séduire par le marché de la mode 2.0 ?