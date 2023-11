Blancrème : Découvrez leur fabuleux calendrier de l’avent !

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous faire découvrir le fabuleux et délicieux calendrier de l’avent Blancrème. Et autant vous dire, vous allez être ravie de ce calendrier. Il est juste totalement superbe ! Chaque jour, une nouvelle fenêtre s’ouvre, révélant un produit de beauté exquis et incroyablement gourmand. Attention, si vous ne voulez pas être spoilé, et bien ne lisez pas la suite (mais je suis sûre que vous êtes tout aussi curieux que moi)

Le parcours débute avec le Gommage Corps à la Fraise (jour 1), un soin exfoliant qui réveille les sens avec son parfum sucré et hyper gourmand. Ce premier produit donne le ton : ici, chaque soin est une promesse de douceur et de volupté. La suite des jours révèle une eau micellaire au pamplemousse (jour 2), rafraîchissante et tonifiante, suivie d’un lait corporel onctueux à la noix de coco et au litchi (jour 3), une caresse pour la peau et une évasion olfactive La quatrième case dévoile quant à elle la Crème bain douche parfum madeleine et autant vous dire que c’est une petite tuerie ! Je n’en suis qu’au 4ème jour et je suis déjà totalement fan de ce calendrier de l’avent.

Blancrème : Un voyage olfactif totalement gourmand

Au fil des jours, le calendrier se dévoile comme un recueil de petites attentions : le granité de douche exfoliant parfum Pina colada (jour 5) transforme la douche en une escapade tropicale. La crème corps fondante à la pêche et à l’abricot (jour 6) nourrit la peau, offre une texture riche et un parfum délicieux. Pfiou que de petites merveilles ! Allez on continue notre découverte.

Cette fois, nous découvrons 3 billes de bain effervescentes au doux parfum de noix de coco (jour 7) qui nous invitent à un moment de relaxation intense. Puis, le jour 8 nous apporte un gel douche naturel à la Vanille et à la Tonka, un véritable délice de gourmandise! Ensuite, le calendrier de l’avent dévoile une huile sèche au pamplemousse (jour 9) qui nous offre une explosion d’agrumes. En ouvrant la case numéro 10, la crème bain douche parfum au miel fait sa divine apparition. Miam !

Franchement, je suis ravie du début de ce calendrier car nous avons des produits de tout genre : pour le corps, le visage et ils sont assez variés en terme de senteurs. C’est très agréable en tout cas !

Des Soins ciblés pour chaque jour

Comme je vous le disais, chaque jour apporte son lot de surprises : on découvre ensuite la gelée micellaire au thé vert et au concombre (jour 11), qui rafraîchit et apaise. S’ensuite le masque mousse au thé vert et au concombre (jour 12), parfait pour les peaux à imperfections. Dans la case n°13, on retrouve de nouveau 3 billes de bain effervescentes cette fois ci au parfum fruit de la passion. Miam miam ! Nous passons donc à la case 14 qui révèle un lait corps à la mangue et à la passion qui se trouve être juste divin.

La deuxième moitié du calendrier continue d’émerveiller avec le Granité de douche exfoliant parfum blue lagon (jour 15), suivi par le gommage corps à la mangue (jour 16) qui apporte une exfoliation douce et fruitée. On sera surpris par le lait corps onctueux aux senteurs pamplemousse et au basilic, (jour 17). Le jour suivant, place à la crème bain douche à la myrtille (je craque littéralement pour cette senteur !), une véritable gourmandise pour les sens. Puis le jour 19 nous retrouvons 3 billes de bain effervescentes cette fois à la fraise (oh divine fraise !). A vous de voir si vous voulez tout mettre ou alors si vous voulez prendre 3 bains différents. Tout dépendra de votre gourmandise.

Le Final éblouissant

On arrive doucement mais sûrement vers la fin du calendrier de l’avent (ce qui veut dire que Noël est tout proche). Dans la case 20, nous revoilà avec un superbe gommage pour le corps aromatisé à la pêche ! On continue sur notre lancée avec le gel douche à la mangue et à la passion, exotique à souhait. On poursuit en jour 22 avec un lait onctueux au thé vert et à la verveine. Attention, plus que 2 surprises à découvrir ! Je suis pire qu’une gosse devant ses cadeaux… !

La fin du voyage est marquée par des soins exceptionnels : le lait micellaire à la mangue et à la noix de coco, et un masque crème à la mangue, idéal pour les peaux sèches, qui concluent cette aventure beauté sur une note de douceur.

Franchement, Blancrème nous a bien gâté dans ce merveilleux calendrier de l’avent. De la douceur, de la gourmandise, rien que du bonheur en boîte ! C’est un véritable hymne à la beauté et au plaisir des sens ! Chaque produit est une découverte, une invitation à se chouchouter et à s’immerger dans des parfums et des textures variés. C’est le cadeau parfait pour soi ou pour offrir, un moyen unique de patienter en beauté avant Noël et de découvrir la richesse de la marque Blancrème.

Je n’ai qu’un mot à dire : Wow !

Au total, vous aurez donc 6 pots de 40ml visage et corps, 15 flacons 30 ml visages et corps et 3 sets de billes de bains effervescentes. De quoi vous chouchouter !

Alors, allez vous succomber au calendrier de l’avent de Blancrème ?

Vous pouvez l’acheter directement sur le site de Blancrème, il est au prix de 79€ ICI >>

https://www.blancreme.com/catalogue/calendrier-de-l-avent/