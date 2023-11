« Les deux grenouilles à grande bouche » est un livre amusant publié aux Éditions Didier Jeunesse. Les auteurs – Pierre Delye et Cécile Hudrisier – proposent aux enfants de faire la connaissance de deux grenouilles à grande bouche qui, à en croire leur sourire jusqu’aux oreilles, ont plus d’un tour dans leur sac… En plus de chanter faux et à tue-tête !

Ce sont bien deux grenouilles à grande bouche que les enfants vont suivre dans ce récit d’aventures. Et croyez-nous sur parole, elles ne les laisseront pas indifférents. Elles sont pleines d’entrain au point d’en devenir énervantes, elles n’écoutent rien parce que c’est bien plus drôle, et elles n’hésitent pas à faire des blagues qui ont tendance à énerver leurs acolytes.

Elles sont aussi amusantes que pénibles, les enfants vont les adorer !

Comment se sont-ils rencontrés ? Alors qu’il pleut à torrents, un capitaine se met à construire un bateau pour sauver des animaux. Et de toute évidence, il n’y aura pas de place pour tout le monde. Il décide donc de faire rentrer des animaux normaux dits beaux – et un poil prétentieux – des pas terribles qui passent leur temps à grincher en plus de faire des grimaces, ainsi que les pénibles qui, au contraire, adorent amuser la galerie.

Sans oublier nos deux grenouilles à grande bouche qui agacent encore et encore, avec leur canaillerie et joie de vivre débordante alors que la situation n’est pas spécialement drôle !

C’est alors que commence la galère avec tous ces animaux agglutinés, remués par la houle. Et pendant ce temps-là, imperturbables, les grenouilles chantent encore et encore, beaucoup trop et bien trop fort selon les animaux qui n’attendent qu’une chose : arriver à terre !

Ils en sont convaincus, si la pluie ne cesse de tomber, c’est de leur faute, puisqu’elles chantent faux !

Et c’est ainsi que leur périple continue, rythmé par une avalanche de blagues de la part des grenouilles, qui ne sont absolument pas inquiètes par la situation. Finalement, après moultes péripéties, ils arrivent tous à terre soulagés, quant aux grenouilles, elles en étaient persuadées dès le départ de toute façon !

Nous en sommes sûrs, les enfants vont se régaler en lisant « Les deux grenouilles à grande bouche ». Ils auront le sourire jusqu’aux oreilles de la première à la dernière page. L’auteur – Pierre Delye – n’aura aucun mal à capter leur attention tant l’histoire déborde de rebondissement. Et il y a fort à parier qu’ils vont très vite s’attacher aux grenouilles à grande bouche. Il faut dire qu’elles ont un style bien à elles, parfaitement mis en valeur par la talentueuse illustratrice Cécile Hudrisier. Très expressives, elles sont en total accord avec la présentation que nous en fait l’auteur durant toute l’histoire.

L’univers global est intéressant, l’ambiance quant à elle est déjantée, on adore !

Et si vos enfants sont adeptes de comptines, ils vont se régaler car ils pourront chanter – façon Broadway – avec ces deux grenouilles malicieuses.

