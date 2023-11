Dans un tourbillon de saveurs et de simplicité, les éditions Larousse frappent un grand coup avec leur dernier opus culinaire : “La bible officielle de l’air fryer Easy Fry & Grill”. Ce livre est une véritable révolution pour les gourmets soucieux de leur santé, proposant 100 recettes délicieusement tentantes à réaliser sans huile, ou presque !

Dès l’introduction, le lecteur est plongé dans un univers où la cuisine rime avec innovation et facilité. Les ingrédients, faciles à trouver et magnifiquement illustrés, invitent à l’exploration culinaire. Chaque recette est un appel à redécouvrir les plaisirs de la table, avec une touche de modernité et un souci de bien-être.

Le livre se démarque par son approche intuitive. Les logos pratiques orientent le lecteur vers des choix adaptés à ses besoins et préférences, aidant à s’organiser efficacement en cuisine. Des pastilles catégorisent les recettes, rendant la navigation à travers le livre à la fois ludique et pratique (spécial kids, tour du monde, grand classique, recette waouh…).

La Cuisine réinventée avec les 100 recettes gourmandes et saines avec l’Easy Fry & Grill

Mais le véritable clou du spectacle réside dans les recettes elles-mêmes. Imaginez préparer des gougères au fromage aérées, des pizzas rolls aux fromages et olives croustillantes, ou encore des gressins au romarin parfumés – tout cela avec l’Easy Fry & Grill (ou tout autre type d’air fryer). Chaque recette promet des plats et des desserts dorés à la perfection, croustillants et savoureux.

Le livre ne s’arrête pas là : il propose des mets variés et exotiques comme des cordons bleus, des ribs de porc laqués, du cassoulet gratiné, ou encore du bœuf façon “tigre qui pleure”, un clin d’œil à la cuisine épicée asiatique. Des classiques revisités comme les feuilletés tressés épinards-jambon, la brandade de morue, ou la soupe à l’oignon gratinée raviront les palais traditionnels.

Vous pourrez aussi trouver la recette du tatami de thon au sésame ou encore la tourte épinard-fêta qui offrent une expérience gustative inédite. Et pour finir en beauté, des desserts comme les pommes rôties à la crème de noisette, les pêches rôties au romarin, les cigarettes russes, ou les nems à la mangue sont autant d’invitations à la gourmandise.

Vous l’aurez aisément compris “La bible officielle de l’air fryer Easy Fry & Grill” est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à allier plaisir, santé et facilité en cuisine. Avec ce livre, Larousse démontre une fois de plus son expertise en matière de gastronomie, offrant un guide pratique et inspirant pour des repas quotidiens transformés en festins de saveurs.

A votre air fryer !

