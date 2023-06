BLUETTI Europe dévoile la toute dernière centrale électrique AC60 & B80

BLUETTI, le leader de l’industrie du stockage d’énergie propre, lance son nouveau AC60 & B80 le 15 juin sur le marché européen — le plus petit générateur solaire extensible avec sa garantie 6 ans. Cette centrale électrique révolutionnaire a déjà connu un grand succès aux États-Unis, au Canada et au Japon, et devrait séduire les européens avec ses performances remarquables et son prix compétitif.

Cette innovation intervient alors que BLUETTI avait constaté une carence sur le marché des stations d’énergie solaire :

Bien qu’il existe de nombreuses centrales électriques de toutes tailles dans les rayons, les petites unités contiennent très souvent moins d’énergie, et les plus grandes sont difficiles à déplacer. Que diriez-vous d’avoir enfin une solution mobile et d’une capacité adaptable à tous les scénarios ?

Voici les BLUETTI AC60 et B80.

Qu’est-ce que le BLUETTI AC60 ?

Le BLUETTI AC60 est un générateur solaire de 9,1 kg avec un onduleur de 600 W et une batterie lithium LFP de 403 Wh qui peut être complétée par la batterie B80 pour augmenter sa capacité. Équipé de 7 prises et ports différents, l’AC60 peut charger de nombreux appareils, même ceux d’une puissance de 1200 W grâce à son mode Power Lifting.

Résistant à l’eau et à la poussière

Sa structure interne a été considérablement améliorée et ses circuits sont isolés des ventilateurs. De plus, tous les matériaux externes ont été testés pour leur résistance à l’eau et à la poussière. C’est pourquoi l’AC60 est classé IP65 au niveau de sa protection contre l’eau et la poussière, ce qui en fait une source d’alimentation parfaite pour toutes les activités de plein air telles que les expéditions en pleine nature, le nautisme, le camping, les journées à la plage, et bien plus encore.

Chargement rapide et silencieux

L’AC60 peut se charger de quatre façons différentes : adaptateur, voiture, solaire et générateur. Avec une turbo-compression de 600 W CA, il faut juste 45 minutes pour recharger l’AC60 de 0% à 80%. La centrale fonctionne silencieusement à 45 dB en mode de charge silencieuse, et est ainsi facilement utilisable dans des espaces confinés tels qu’une chambre ou une tente.

Efficacité et économie d’énergie

Doté d’un mode ECO avancé, l’AC60 s’éteint automatiquement si aucune charge n’est connectée afin d’économiser de l’énergie. Pour alimenter de petites charges, les sorties AC et DC peuvent être réglées séparément à 10-30 W et 5-20 W respectivement grâce à l’Application BLUETTI. Cela réduit son autoconsommation et lui permet de fonctionner pour une durée allant de 1 à 4 heures. De plus, elle a une “perte en veille” ultra-faible lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Extension de garantie de 6 ans

Le boîtier en aluminium de l’AC60 renferme la batterie LiFePO4 la plus durable, avec une durée de vie d’au moins 10 ans, ainsi qu’un grand nombre de composants de précision confinés dans un boîtier compact. L’AC60 est conçu pour résister à l’eau et à la poussière afin de fonctionner parfaitement dans des environnements difficiles. Avec toutes ses technologies brevetées, ses matériaux de qualité, ses conceptions innovantes, ses tests de produits rigoureux et son service clientèle réactif, l’AC60 pourra réellement résister à l’épreuve du temps.

Qu’est-ce que la batterie d’extension B80 ?

Conçue pour compléter l’AC60, la batterie B80 de 9,88 kg utilise les mêmes cellules LFP fiables et durables, la batterie la plus stable et la plus sûre pour le stockage de l’énergie, qui offre plus de 3 000 cycles de charge. Deux B80, de 806 Wh chacune, peuvent augmenter la capacité de l’AC60 jusqu’à un maximum de 2 015 Wh. Elle peut également servir de batterie d’énergie supplémentaire pour d’autres générateurs solaires BLUETTI tels que EB3A, EB70, EB55 et AC180 grâce à un câble de connexion universel.

Plus qu’une batterie supplémentaire, le B80 peut fonctionner comme une source d’alimentation CC autonome grâce à ses trois ports CC : USB-A, USB-C et une prise de courant pour voiture. Avec une capacité de 806 Wh, la B80 peut recharger un smartphone jusqu’à 43 fois, un ordinateur portable jusqu’à 10 fois et alimenter une lampe pendant plus de 60 heures. Elle peut aussi être rechargée indépendamment par un adaptateur secteur et des panneaux solaires ou en conjonction avec l’AC60.

Une tranquillité d’esprit maximale

Aussi fiable et sûre que l’AC60, la B80 est dotée d’un système de gestion de batterie avancé qui garantit une efficacité maximale et prévient des surtensions, des surchauffes, des courts-circuits et autres problèmes de sécurité. La garantie de 6 ans, la meilleure du marché, offre aussi une plus grande facilité d’utilisation, sans tracas.

Conçus pour les activités de plein air

Les modèles AC60 et B80 sont compacts (290 mm*205 mm*234 mm), ce qui correspond à peu près à la taille d’une boîte à chaussures. Ils sont tous deux dotés d’une poignée rabattable solide, ce qui les rend faciles à transporter et à ranger. Tous deux conformes à la norme IP65, ils résistent aux intempéries et sont prêts pour toutes vos aventures en plein air.

Disponibilité et prix

L’AC60 et le B80 sont disponibles en Europe à partir du 15 juin. Pendant la période de lancement, du 15 au 30 juin, les prix de prévente seront appliqués : 699 euros pour un AC60 et 1 398 euros pour le set AC60+B80. Par la suite, les prix risquent d’être revus à la hausse.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de l’énergie solaire et renouvelable, BLUETTI tente de rester fidèle à sa vision d’un avenir durable grâce à des solutions de stockage d’énergie verte pour l’intérieur et l’extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présent dans plus de 100 pays et des millions de clients lui font déjà confiance dans le monde entier. Pour plus d’informations, visitez le site web de BLUETTI.