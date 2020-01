Bolchoï Arena, tome 2, La somnambule

La somnambule est le deuxième tome de la série intrigante, entre réalité et vituel, Bolchoï Arena. Une bande dessinée de Boulet et Aseyn, parue aux éditions Delcourt, ce janvier 2020, qui invite à suivre les aventures de Marje coincée dans le Bolchoï.

Après le lag record de cinquante-deux secondes, Marje s’enfonce un peu plus dans l’univers infini du Bolchoï, s’éloignant de la vie réelle. D’ailleurs, son esprit y reste coincé, et son corps, dans le monde réel est à l’hôpital, ses fonctions vitales sont de plus en plus critiques. Il faut que son esprit reprenne le dessus, mais elle ne semble pas y arriver. Elle se retrouve coincée, restant dans le serveur de son amie Dana. Les deux jeunes filles sont heureuses de se retrouver, mais Marje va bientôt comprendre ce qui lui arrive, car étant dans la réalité virtuelle, elle ne sait pas encore qu’elle est à l’hôpital. Pour tenter de sortir de là, elle va devoir suivre une thérapie, qui peut prendre des mois. La jeune femme s’inquiète pour le monde réel, elle ne peut pas payer l’hôpital, ni son appartement. Dana la rassure, elle lui rappelle qu’elle est là, et son petit ami Colin aussi…

Le récit est dense et assez agréable à lire, avec beaucoup de rebondissements et d’inquiétudes dans ce deuxième tome. La vie de Marje est bousculée, son corps, dans le monde réel, est dans le coma et ne semble pas vouloir se battre pour survivre. Dans le monde virtuel, la jeune femme se questionne, s’interroge et n’arrive pas à trouver des réponses, malgré le soutien sans failles de sa meilleure amie et de son petit copain. De plus, dans les deux mondes, les choses s’accélèrent, il y a des rancœurs, des factions se déchirent et les multinationales se font toujours la guerre, plus que jamais. Les tensions montent dans le Bolchoï et certaines choses refont surface dans la réalité, avec de grandes conséquences. Marje va devoir faire des choix pour espérer vivre dans les deux mondes. La bande dessinée est bien écrite, pleine de surprises, de mystères et de contradictions, avec ces deux mondes et les deux vies de l’héroïne, entre science-fiction, récit futuriste, aventure et complot. Le dessin est plaisant, porté sur le manga, avec un trait fin et fluide.

La somnambule est le deuxième tome de la série originale Bolchoï Arena, une bande dessinée qui mélange les genres, entre la science-fiction, l’aventure et le complot, offrant un récit dense, captivant et un univers graphique surprenant.