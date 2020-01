Châteaux de la Loire – Un livre pop-up pour les jeunes lecteurs

Châteaux de la Loire est un livre pop-up original et plaisant, pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, paru aux éditions Ouest-France, ce janvier 2020. Un livre de Dominique Ehrhard, qui présente, en relief, cinq châteaux emblématiques de la vallée de la Loire.

Le livre, au format original, tout en longueur, ne se regarde pas comme à l’habitude. En effet, c’est comme un calendrier, que celui-ci se dévoile, ainsi, les jeunes lecteurs doivent soulever la couverture vers le haut, pour pouvoir découvrir, dans un premier temps, le cheminement de la Loire et de quelques affluents, ainsi que certains châteaux de la vallée de la Loire.

C’est le plus vaste de tous les châteaux de la Loire, qui est à découvrir en premier lieu. Chambord se dévoile dans un pop-up remarquable, invitant à la curiosité et présentant le château en relief. Quelques paragraphes viennent apporter des informations et un peu d’histoire, autour de ce rêve architectural. Un château qui comprend plus de 400 pièces, 800 chapiteaux sculptés et 282 cheminées.

A chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir un château de la Loire, tout en relief, ainsi qu’une description et un peu d’histoire autour du monument. Le texte est assez complet, tout en n’étant pas trop long, afin de n’offrir que le meilleur et le plus intéressant aux enfants. Les informations sont claires, le vocabulaire est simple et adapté aux jeunes lecteurs. Le livre est ludique et curieux, avec ces châteaux à découvrir en relief, ce pop-up très bien réussi et assez détaillé, présentant Chambord, Amboise, Chenonceau, Azay-le-Rideau et Langeais. Cinq châteaux très différents, ayant chacun leur charme. Le dessin est simple, structuré, avec un trait fin et un découpage efficace et précis.

Châteaux de la Loire est un ouvrage original, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir en relief cinq des châteaux de la vallée de la Loire, tout en découvrant leur histoire et leurs secrets, entre architecture et grands personnages.