Cigarette électronique : un marché toujours en pleine expansion

Les effets négatifs de la cigarette traditionnelle sur la santé ont conduit à la mise en place d’un nouveau produit. Il s’agit de la cigarette électronique. Découvrez l’essentiel à retenir sur son évolution sur le marché.

L’omniprésence quasi planétaire de ce produit sur les marchés

Depuis sa mise en vente dans les années 2000, la cigarette électronique est passée par plusieurs étapes. En Europe par exemple, l’introduction de la cigarette électronique a commencé en 2005. Cela a permis à des enseignes telles que Ecigplanete de se développer.

Toutefois, les différentes réserves sur son efficacité et sa légalité ont conduit à un ralentissement de son exploitation. Ainsi, entre 2015 et 2017, une réglementation stricte s’est imposée en France. Celle-ci concerne essentiellement les conditions de distribution de ce produit et l’interdiction de vente aux mineurs.

Le marché a alors continué son évolution, avec des modèles qui se sont standardisés. Aujourd’hui, la cigarette électronique est présente presque mondialement et réunit des millions de personnes. C’est ainsi que la France se retrouve en troisième position avec près de 4 millions d’utilisateurs. Les premières places du podium sont occupées par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les facteurs qui justifient une telle expansion

Si le marché de la cigarette électronique est considéré comme très répandu, les estimations futures sont toujours positives. En effet, la tendance qui s’affiche va vers une évolution continue des ventes. Cela s’explique par plusieurs raisons.

Premièrement, l’efficacité de la cigarette électronique est prouvée. Son rôle principal est d’accompagner les fumeurs dans leur processus de sevrage. Dans ce sens, son usage est adapté au niveau de dépendance des fumeurs.

Certaines études estiment même à 1,69 le pourcentage de chances d’arrêter de fumer par rapport aux substituts de nicotine. Deuxièmement, l’utilisation de la cigarette électronique ne pose pas les mêmes problèmes que la cigarette classique. La nicotine disparaît et est remplacée par les e-liquides.

Ceux-ci permettent de réduire considérablement l’addiction et les risques sanitaires. De plus, le dispositif est conçu pour être tenu facilement et sans risques. Par exemple, vous n’inhalez aucun produit nocif comme le goudron ou le monoxyde de carbone.

Pour finir, il faut reconnaître que la cigarette électronique est devenue un véritable phénomène de mode. Les différents efforts de conception et de communication suscitent un engouement grandissant chez les utilisateurs.