Comment organiser votre maison : voici quelques conseils pour bien agencer vos espaces intérieurs

Si vous avez une nouvelle maison ou une maison nécessitant une rénovation totale, vous pourriez surement avoir envie de revoir l’organisation et la division des espaces. L’aménagement des espaces intérieurs est une démarche délicate, car il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Voici quelques conseils pratiques et utiles sur la bonne manière de procéder.

Avant de procéder au choix des matériaux et des finitions, vous devez étudier la répartition des espaces afin que la rénovation rende l’appartement le plus fonctionnel possible et que vous puissiez tirer le meilleur parti de l’espace en termes de lumière, de perception visuelle, de taille de l’espace, etc.

En effet, un petit appartement peut encore devenir confortable et paraître plus spacieux si une étude préalable est faite sur la répartition de l’espace et si vous prenez quelques précautions lors de la phase d’ameublement.

Dès le départ, il est primordial d’étudier la répartition et le dimensionnement des pièces. Il faut donc analyser la relation entre les espaces, leur enchaînement et la possibilité de les utiliser au quotidien et par tous les habitants de la maison sans aucun problème.

La division entre les zones de vie (jour) et de repos (nuit) est également importante, mais à l’intérieur de ces deux zones, vous pouvez identifier différentes fonctions qui doivent coexister. Voyons tout d’abord ce que nous devons prendre en compte pour mener à bien cette réorganisation.

Pour une bonne répartition des espaces, il faut…

Une orientation et une aération adéquates

L’exposition, et donc l’orientation, est un élément important. Il est bon d’exposer votre maison au sud et à l’est, afin de profiter davantage de la lumière naturelle du soleil. Il est notamment conseillé d’orienter le salon et la cuisine vers ces points cardinaux car ce sont les pièces à vivre dans lesquelles se concentrent la plupart des activités quotidiennes. Il est possible d’exposer au nord et à l’ouest les chambres de la partie ‘’nuit’’, car elles ont besoin de moins de lumière puisqu’elles sont dédiées à la détente et au repos. Vous pouvez aussi vous tourner vers les principes du Feng Shui pour optimiser la circulation de l’énergie dans vos pièces.

Un autre aspect important est l’aération ou la ventilation. Il est nécessaire que chaque pièce dispose d’au moins un point d’ouverture sur l’extérieur pour profiter à la fois de la lumière naturelle et pour assurer une aération constante de l’espace. Il est préférable de concentrer les pièces à vivre dans la partie où il y a possibilité de construire des balcons afin d’avoir le plus de lumière et d’air, tandis que les chambres à coucher n’auront besoin que de simples fenêtres, plus ou moins grandes.

Exploiter tout l’espace disponible

L’objectif, lorsque vous essayez de meubler votre maison de manière fonctionnelle, est d’utiliser tout l’espace disponible. Depuis des années, les maisons ont perdu plusieurs mètres carrés par rapport au passé. Aujourd’hui, tant pour des raisons économiques que pour un simple choix esthétique, les maisons sont donc plus petites. De ce fait, il est de plus en plus nécessaire de rationaliser les espaces pour obtenir une belle maison, fonctionnelle et accueillante.

Le feu vert est donc donné aux espaces ouverts, aux lofts d’une pièce et aux appartements de deux pièces bien organisées qui permettent d’exploiter chaque centimètre carré. Pas de cloisons, de portes superflues ni de meubles souvent inutiles : peu de meubles, peu d’objets mais choisis avec soin et goût et beaucoup d’espace dédié aux activités des habitants.

On est souvent étonné de voir tout l’espace gaspillé dans les différents coins de la maison. En plaçant des meubles sur mesure et des étagères de différentes sortes dans les coins, il est possible d’économiser et de condenser beaucoup d’espace, ce qui augmente considérablement le potentiel d’une pièce. Dans le salon, par exemple, vous pouvez aussi organiser l’espace avec un meuble tv qui peut soit séparer deux parties de la pièce ou délimiter la zone TV et détente lorsqu’il est associé à un beau tapis de la même couleur.

Chauffer ou rafraîchir la maison à moindre coût

L’optimisation des coûts est un autre objectif à atteindre lors de l’aménagement de la maison. Si vous organisez correctement les espaces, si vous orientez correctement l’appartement, votre portefeuille en profitera également. Comment ? En réduisant les coûts énergétiques.

Pensez-y : si vous exposez la zone de couchage au nord, ce sera la zone de la maison la moins exposée au soleil et qui aura donc le plus de fraîcheur les soirs d’été. Au contraire, si vous exposez le salon et la cuisine au sud, vous aurez un séjour ensoleillé et plus chaud naturellement et vous n’aurez donc pas besoin d’allumer les lampes ou des lustres ni le chauffage. La décoration intérieure nous aide également à réduire les coûts.

Unifier les chambres avec du mobilier mural

En utilisant le mobilier mural de manière intelligente, vous pouvez transformer une simple salle de séjour en bureau, en salle de gym ou en tout autre chose. Il suffit de disposer des chaises ou des tables murales pliantes qui peuvent être dépliées et utilisées selon les besoins.

Unifier les couleurs du mobilier

On a souvent tendance à travailler et à dormir dans la même pièce, ce qui entraîne l’accumulation d’une grande quantité d’objets et de meubles extrêmement diversifiés et dépareillés, ce qui tend souvent à détruire l’harmonie de l’espace.

L’utilisation de couleurs plus douces et plus sucrées dans le mobilier de bureau ou de la chambre à coucher permet d’harmoniser immédiatement l’ensemble, en le rendant plus chaud et plus confortable.