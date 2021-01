Comment reconnaître un bon outil de transfert d’argent à l’étranger ?

Pour envoyer de l’argent à un proche ou pour effectuer un achat à l’étranger, vous devez disposer d’un bon service pouvant vous permettre d’envoyer de l’argent à l’extérieur. Ce service diffère des prestations qu’offrent les banques en ligne. Et en raison de la pluralité de choix disponible, il est parfois difficile de se fixer. Retrouvez à travers cet article, des conseils pour vous aider dans la détermination d’un outil de transfert d’argent assez efficace et sécurisant.

La vérification des frais de transfert d’argent à l’étranger

Le premier point à vérifier avant de choisir un outil de transfert d’argent, ce sont les frais de transfert. En effet, lorsqu’on propose des outils pour transférer de l’argent à l’étranger, il faut chercher le procédé le plus avantageux, c’est-à-dire un moyen qui propose une tarification assez transparente avec un taux peu majoré. Pour vérifier entre plusieurs moyens de transfert, vous pouvez vous référer aux comparateurs en ligne. En plus des frais de transfert, il faut s’assurer de la disponibilité des fonds dans l’immédiat.

Dans tous les cas, à l’heure actuelle, on peut citer quatre moyens efficaces pouvant aider à transférer de l’argent à l’international. Il s’agit de la banque, des opérateurs comme western Union ou MoneyGram, du mandat international de la poste et des plateformes à taux réel comme TransferWise. Il faut rappeler que certains virements à l’étranger, comme le virement bancaire, nécessitent environ 5 jours avant d’être disponibles dans le compte. Ce qui constitue un réel problème pour la grande majorité des clients qui évoquent une urgence.

Veiller sur les modalités de retrait

Après le transfert, le destinataire doit pouvoir rapidement récupérer les fonds. Pour le virement bancaire par exemple, le bénéficiaire doit obligatoirement disposer d’un compte bancaire au risque de ne pouvoir être capable d’effectuer sa transaction. Assurez-vous de connaître le coût exact de la transaction, le taux de change et les autres frais susceptibles de gonfler les frais de l’opération afin d’éviter de payer les faux frais .

Effectuer une comparaison entre les différents modes de transfert

En comparant les différentes possibilités existantes, il est plus facile de connaître les avantages et les inconvénients de chaque procédé afin de choisir ce qui vous arrange le plus. Il faut rappeler qu’avec les banques, les transactions sont plus sécurisées et plus pratiques. Mais, cette option n’est pas la plus recommandée pour les cas d’urgences.

Avec les opérateurs de transfert international, la transaction est également pratique. Toutefois, les frais peuvent s’avérer onéreux. Et si vous optez pour le mandat ordinaire international, vous donnerez peu d’information vous concernant, et le chèque est envoyé au domicile du bénéficiaire. Malheureusement, tous les pays ne sont pas couverts, et le service reste lent.

Enfin, vous avez les acteurs en ligne qui utilisent le taux du marché lors des transactions. La particularité de ces acteurs est relative à l’absence de commission sur le taux de change. Ils prélèvent seulement un pourcentage sur le montant à envoyer.

Se renseigner sur la satisfaction du client

Pour apprécier la satisfaction du client, vous avez les avis des clients sur les différentes prestations du service de transfert. D’ailleurs, pour mieux évaluer leur satisfaction, il existe des plateformes comme Facebook, Google, Truspilot qui privilégient les avis des utilisateurs . En effectuant une recherche sur une thématique suivie du mot avis, vous apprendrez davantage sur le sujet et toutes les informations relatives à leurs impressions.

Ce sont là quelques astuces pour reconnaître un bon outil de transfert d’argent à l’étranger.