Comprendre le fonctionnement d’une cigarette électronique

Plusieurs études scientifiques prouvent que la cigarette électronique est 95% moins nocive que le tabac sur la santé. De quoi faire sérieusement réfléchir ceux qui envisagent d’arrêter de fumer, surtout lorsque l’on sait que l’outil propose une transition en douceur et non brutale. Vous aussi, vous souhaitez passer à la vape pour prendre soin de vous, mais trouvez l’utilisation de l’appareil un peu compliqué ? Rassurez-vous, c’est en réalité assez simple, et voici tout ce qu’il faut savoir.

Trouver les bonnes informations sur le fonctionnement de la cigarette électronique

Vous vous dites que l’utilisation de la cigarette électronique est trop compliquée pour vous et reculez le moment de vous lancer ? Sachez que plus vite vous passerez à la vape, plus vite vous entrerez dans le processus de prendre soin de votre santé et de votre corps. De toute façon, vous n’êtes pas seul au moment de débuter. Les vendeurs des boutiques de cigarettes électroniques sont à votre disposition lors de votre premier achat pour vous expliquer le fonctionnement. Vous pourrez aussi y retourner pour poser des questions si besoin.

Il existe certes plusieurs types de vapes, mais sans différences majeures. Vous pouvez aussi retrouver des informations et conseils très intéressants sur le fonctionnement de la cigarette électronique en consultant le média en ligne 100% spécialisé sur la vape Je Suis Vapoteur (cliquez ici).

Tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement de la cigarette électronique

La cigarette électronique se compose de plusieurs éléments ayant une fonction bien précise. A savoir :

Une batterie dont le rôle est de fournir l’énergie qui va permettre de chauffer la résistance

Un atomiseur où est installée la résistance constituée elle-même d’un fil métallique qui chauffe le coton imprégné de liquide et provoque la vaporisation

Un réservoir dans lequel on verse le liquide qui peut être aromatisé et/ou contenir de la nicotine

Un drip tip qui est l’embout sur lequel on pose les lèvres pour aspirer de la vapeur

Le fonctionnement de la cigarette électronique est simple : la batterie fournit de l’électricité à la résistance qui va ensuite chauffer l’e-liquide contenu dans le clearomiseur (élément qui regroupe le réservoir, la résistance et le drip tip). A l’aspiration, qui se fait en général en appuyant sur un petit bouton, l’e-liquide qui chauffe se transforme en vapeur que le vapoteur avale puis recrache en soufflant de la même manière que cela se fait avec une cigarette traditionnelle.

A savoir que pour les personnes ayant besoin de transitionner en douceur vers l’arrêt du tabac peuvent utiliser un e-liquide contenant de la nicotine. Cela permet non seulement de ne pas ressentir d’effet de manque, mais aussi de retrouver la sensation du « hit », le petit picotement dans la gorge. Contrairement au tabac, la vape permet de baisser le taux de nicotine au fur et à mesure jusqu’au sevrage complet de l’utilisateur.

Parmi les autres informations à connaître sur le fonctionnement de la cigarette électronique, il faut savoir que la batterie doit être régulièrement rechargée en insérant l’embout usb du chargeur dans le port USB de la batterie, puis en insérant l’autre partie du câble sur le port USB de l’adaptateur secteur.

Il faut en outre toujours penser à surveiller le niveau de e-liquide et à en ajouter avant que la résistance ne soit plus alimentée et qu’elle chauffe le coton plutôt que l’e-liquide. Vous ressentirez alors un désagréable goût de brûlé nommé dry hit. A noter aussi que la résistance doit être changée toutes les trois à quatre semaines.

Il faut enfin penser à nettoyer régulièrement sa cigarette électronique, notamment les pas de vis de la batterie et le clearomiseur. Le meilleur moyen d’utiliser son appareil le plus longtemps possible.