Dalí -Tome 1 – Avant Gala – Éditions Dargaud

Premier tome intitulé, Avant Gala, le prénom de sa future muse, avec des débuts en « tambour et trompette » ! Ne manquant ni de sucres, ni de sels, ni d’insectes. Mais de grande originalité !!!

Disponible depuis le 8 septembre 23 aux Éditions Dargaud.

Le décor :

« Ô Salvador Dalí, tu le sais maintenant, si tu joue​s au génie, tu le deviens » Dalí, Ma vie secrète, Éditions La table Ronde, 1952

Paris, novembre 1929 – Une appartement d’artiste…

Tandis que Pablo Picasso peint son « Grand nu au fauteuil rouge », il s’insurge contre le bellâtre qui fait la cours à la propre femme de son ami !! Pourtant, Paul à l’air plus que conciliant. Il exprime son accord pour cette relation amoureuse entre Gala et ce jeune Salvatore. En tant que couple libre, il n’a pas à être jaloux. D’autant qu’il ​a un certain respect pour cet original personnage !!! Plus amusé que contrarié par cette insolence, alors que Pablo le trouve «dangereux » que ce soit pour les relations, comme dans l’Art !! Et le qualifie de Méphisto, en le caricaturant en chat aux bacantes bouclées !!!

Il est temps de retourner dans la petite ville de Catalogne, origine de la création de cet excentrique jeune homme. Le voici, sautant des escaliers de son école, comme un curieux animal, s’écrasant tout en bas devant l’assemblée médusée !!!!

Le directeur explique son inquiétude à son père : cet adolescent est bien trop étrange pour cette école. Son comportement ne passe pas. Heureusement, avec un don aux bonnes œuvres, l’affaire est dans le sac, et Salvatore peut continuer à apprendre dans ce lycée.

Pourtant, malmené, par ses camarades, qui cachent des sauterelles dans tous les endroits possibles pour l’effrayer, il préfère sa solitude dans la vieille buanderie à l’étage…

Le point ​s ur la BD :

Rien qu’à la prononciation de ce nom, Dalí, tout le monde a cette inspiration d’images aussi farfelues que novatrices !!! Et Julie Birmant décide de “biographer” l’artiste, avec réalisme et fantaisie, afin de coller un maximum, dans ce premier tome aux Éditions Dargaud, à la personnalité de cet « apprenti » réfractaire et contestateur.

On plonge dans cette sensibilité à fleur de peau. Cette interprétation cérébrale du monde, qui rend le personnage étrange et sympathique à la fois. Le lecteur assiste aux petits drames de ces débuts. À l’orée de son évolution artistique. Promenant entre ses lubies, ses terreurs affectives et amoureuses. Ses anxiétés sexuelles, et « entomophobiquement » orthoptères !!! Comme une sorte d’anamorphose entre réalité et faits fantasques. Clément Oubrerie rend de ses illustrations, une atmosphère terriblement pittoresque et animée.

À quatre mains, les auteurs parviennent à nous séduire, grâce à un ton drôle et ambitieux, pour décrire ce génie aux instincts oniriques !!!

La conclusion :

Un premier tome construit en accord avec la « démesure » de son sujet !! Dalí aux Éditions Dargaud se lit, comme on écoute un orchestre débraillé, où résonne à la fois la puissance des instruments, et l’extrême sensibilité des accords ! Le charme de cette harmonie joue en faveur du premier tome de cette biographie gestative. Aussi passionnante qu’authentique !