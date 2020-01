Trois nouveaux romans pour la collection Premières lectures

La collection Premières lectures, des éditions Nathan, se complète avec trois nouveaux petits romans pour les jeunes lecteurs, dès 6 ans. Les comptines de la tour Eiffel, La bande du CE1 – C’est mon anniversaire et Les animaux de Lou – Tu grandiras, Petit Girafon, sont parus en septembre 2019.

Une comptine, tout en rimes, est à découvrir, dans un premier temps, pour fêter l’anniversaire de la dame de fer. La belle tour va recevoir quelque chose d’extraordinaire… Mais il y a plein de possibilité, pour la tour Eiffel : une écharpe toute douce en nuages, des boucles d’oreilles en coquillages, au gâteau aux bougies géantes, un tuba pour nager sous la Seine…

Aujourd’hui c’est mercredi, et Lili trouve cela super, car elle prépare des invitations pour son anniversaire. Ses cartes sont très belles, avec une jolie écriture et des choses collées dessus, comme des cœurs et des fleurs. Dans le salon, Maman prépare déjà la fête, elle pose une guirlande de fanions. Elle aimerait bien voir les invitations de sa fille, mais cette dernière refuse, car elle a peur des critiques.

Ce matin-là, Lou se prépare à partir en Afrique. Elle monte dans un avion, avec sa tante Ousititi, pour aller découvrir les animaux de la savane. Dans l’avion, Lou glisse Gisèle, sa peluche préférée, dans son sac à dos. elle dit à sa jolie girafe, qu’elles vont au Kenya. Après huit heures de voyage dans le ciel, le petite fille et sa tante vétérinaire sont enfin arrivées. Tatie Ouistiti loue un camping-car, pour prendre la route…

Les romans sont adaptés aux jeunes lecteurs, pour une lecture, en premier lieu, à deux voix, avec des adultes, et dans un deuxième temps, tout seul, comme un grand ! En effet, pour la lecture à deux voix, les enfants peuvent lire les bulles, tandis que le récit classique sera lu par les parents. Des ouvrages qui accompagnent les enfants dans leur apprentissage de la lecture, avec un concept original et plaisant, des histoires simples et bien rythmées, ainsi que des sujets et des héros qui les passionnent. Des illustrations colorées accompagnent parfaitement les romans, pour les jeunes lecteurs.

Les comptines de la tour Eiffel, La bande du CE1 – C’est mon anniversaire et Les animaux de Lou – Tu grandiras, Petit Girafon sont deux romans, à retrouver dans la collection Premières lectures, qui proposent de faire les premiers pas en lecture, avec des héros attachants et des histoires simples et plaisantes.