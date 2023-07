En pleine mer – Ed. Glénat jeunesse

En pleine mer est un livre en tissu, pour les tout-petits, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2023. Un livre à la couverture toute douce, en velours fin, et aux couleurs contrastées et vives, attirant ainsi le regard des bébés, pour s’éveiller au monde…

Le livre est tout doux, très agréable à toucher. Il présente une adorable baleine noire, sur un fond rouge. Un contraste qui appelle le regard et éveille les plus petits. Sur la baleine, un miroir permet un autre toucher et de se voir dedans ! Cette première page fait un bruit de papier froissé, ce qui plaira aussi aux bébés. La première page, à l’intérieur, qui froisse donc, présente un premier animal de bord de mer. Une question vient interpeller et une réponse permet de découvrir et d’associer une image à un mot. Là encore, le graphisme joue avec les contrastes, entre noir, blanc et rouge.

Le livre est simple, mais efficace pour l’éveil des petits. La couverture est toute douce, très agréable au toucher. Les pages en tissu restent souples, permettant d’être manipulées dans tous les sens. Elles font un bruit de froissement, sauf la dernière, ce qui permet d’éveiller le sens de l’ouïe. Le texte interpelle les tout-jeunes lecteurs, présentant également quelques animaux marins et de bord de mer. Comme dans un imagier, un mot est associé à une image, pour développer le langage et enrichir le vocabulaire. Le texte reste simple, doux et court, adapté aux tout-petits, invitant à découvrir l’essentiel sur chacun des animaux présentés. Le graphisme est rond, doux, travaillé, avec un jeu sur les contrastes, entre noir, blanc et rouge. De petits détails viennent apporter un petit plus plaisant et original.

En pleine mer est un livre en tissu, de la collection Contrastes, des éditions Glénat jeunesse. Un livre à la couverture toute douce, en velours fin, qui vient éveiller et contraster avec les pages en coton, le graphisme, le choix des couleurs et les pages qui bruissent offrent tout d’un livre en tissu, pour les tout-petits.

