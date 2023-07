Who’s next ? – Tome 2

Who’s next ? est la nouvelle série dérangeante de l’auteur de Detroit Metal city, Kiminori Wakasugi, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Un manga, paru aux éditions Delcourt Tonkam, fin juin 2023, qui présente un groupe d’élèves coincés dans leur lycée, après une attaque de monstres.

Sasazuka et ses deux camarades se retrouvent devant un groupe de survivants. Le jeune homme n’en revient pas, il pense à de la nourriture… De leur côté, les survivants pensent qu’ils sont en sécurité maintenant. Un jeune rassure une vieille dame… Sasazuka demande en quoi ils sont en sécurité ici et qui ils sont. Enfin il reformule, en demandant ce qu’ils sont venus faire ici et pourquoi l’hélicoptère est reparti ! En effet, lui et ses camarades croyaient que les secours étaient enfin arrivés, car ils espéraient que quelqu’un vienne les chercher. Un jeune homme demande à en discuter à l’intérieur, car la pluie n’est pas forcément bonne pour les rhumatismes de leur aînée. La mamie remercie Takuya, tandis que Yamabuki leur demande de la suivre… Ils échappent donc à la pluie, pour se mettre à l’abri, dans le bâtiment.

Le récit est assez choc, oui, plutôt pour un public averti. Sasazuka, Yamabuki et Masai se retrouvent en face d’un nouveau groupe, qui vient de débarquer sur leur toit ! D’abord surpris, chacun explique sa situation. Enfin, Sasazuka affirme qu’il va falloir faire un choix pour nourrir le monstre qui rôde. Un choix difficile, qui offre son lot de tension… Ainsi, le manga est plutôt bien rythmé et découpé, en plusieurs chapitres. Il y a de nombreux rebondissements, un brin d’humour et beaucoup de tension et suspense, avec quelques découvertes et révélations. L’intrigue est ainsi relancée, et plutôt bien menée, pour ce récit d’horreur. Le dessin est agréable, avec un trait fin et fluide, offrant quelques belles scènes d’action.

Who’s next ? est une série, des éditions Delcourt Tonkam, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Un récit d’horreur, où un petit groupe de survivants tente de faire face à des monstres dévoreurs d’êtres humains et à de nouveaux arrivants…

Lien Amazon