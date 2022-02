Faire sa carte grise en ligne

La France est un grand pays et pour toute personne vivant ailleurs que dans le centre d’une grande ville, une voiture est presque certainement indispensable. Que vous déménagiez dans une grande ville et que vous ayez besoin d’acheter une première voiture ou que vous ayez simplement besoin de remplacer un véhicule plus ancien, il arrive un moment où presque tous les résidents devront penser à acheter une voiture.

Par où commencer ?

Le point de départ est toujours de décider si vous allez acheter neuf ou d’occasion Traditionnellement, le budget jouait un rôle majeur dans cette décision, mais avec l’évolution constante de la technologie et du prix du carburant, le coût d’achat initial est peut-être un peu moins un facteur clé qu’il ne l’était autrefois.

Évidemment, il y aura des acheteurs qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule neuf et qui ont un budget très limité. De même, il y aura ceux qui ont peu de contraintes financières qui pourront sélectionner leur modèle et leurs spécifications entièrement en fonction de leurs préférences personnelles. Cependant, la grande majorité des acheteurs se situent quelque part entre les deux et c’est là que la prise de décision peut s’avérer un peu plus délicate.

L’achat neuf

L’achat de voitures neuves était autrefois considéré comme un moyen de perdre rapidement de grosses sommes d’argent, en raison de la dépréciation impliquée, et c’est pourquoi les acheteurs avisés optaient souvent pour des modèles presque neufs et à faible kilométrage directement auprès des concessionnaires. Cependant, les taxes sur les émissions, les initiatives vertes et le marché des véhicules électriques en constante évolution signifient qu’il est de plus en plus difficile de prévoir les valeurs de revente futures.

Ce qui était un “bon pari” il y a encore cinq ans n’est plus le cas et l’achat pur et simple d’un véhicule de deux ou trois ans peut souvent s’avérer être un pari coûteux à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites.

Les acheteurs habitués aux prix d’occasion seront également choqués par le coût des voitures d’occasion. Si vous avez l’esprit mécanique et avez confiance en vos capacités à repérer une bonne affaire, cela peut valoir la peine de regarder le bas du marché, mais encore une fois, pour la grande majorité des acheteurs qui connaissent relativement peu les différents modèles et leurs pièges potentiels, acheter un véhicule d’occasion peut être une recette pour le désastre !

Les différentes options

Alors, quelles sont les options ? Vous pouvez mordre la balle et opter pour la tranquillité d’esprit avec un véhicule tout neuf, auquel cas vous pouvez soit payer le véhicule directement (ce qui signifie que vous avez immobilisé une somme d’argent considérable dans un actif) ou l’acheter à crédit. Presque toutes les banques proposent des prêts personnels pour l’achat d’un véhicule ; cependant, tous les principaux concessionnaires proposent également des formules de financement qui sont souvent extrêmement compétitives et peuvent être plus simples à organiser.

Les deux autres options de financement sont la LLD (location longue durée) et la LOA (la location avec option d’achat).

Le grand avantage de ces deux systèmes est que vous conduisez un véhicule neuf, avec une couverture d’entretien et de dépannage incluse pour un forfait mensuel fixe. Les coûts dépendront de la durée de l’accord, du kilométrage annuel que vous comptez faire, ainsi que de la marque et du modèle.

Vous pouvez choisir de payer un acompte (avec apport) ou non (sans apport) et décider de la durée de location (généralement entre deux et cinq ans) et si vous optez pour la LOA, à la fin de la période de location, vous pouvez soit convenir d’acheter le véhicule directement à un prix convenu à l’avance ou simplement de le restituer.

Bien que rendre une voiture à la fin de la période de location soit un concept encore étranger à de nombreux propriétaires de voitures, l’évolution rapide de la technologie signifie que la voiture que vous achetez aujourd’hui n’est peut-être pas la voiture que vous souhaitez dans cinq ou même trois ans. C’est une option plus sûre en termes de garantie que tout futur véhicule sera toujours adapté à vos besoins.

Tous les principaux constructeurs ont une gamme d’offres à un moment donné et alors que le leasing était réservé uniquement aux véhicules neufs, beaucoup commencent également à proposer des options de leasing sur les véhicules d’occasion.

Une fois que vous connaissez à peu près la taille et le type de véhicule dont vous avez besoin, contactez tous les principaux concessionnaires de votre région pour voir ce qu’ils ont à offrir. Une recherche rapide en ligne révélera les promotions et les offres en cours. Cependant, à moins que vous ne soyez absolument déterminé par une marque ou un modèle particulier, cela vaut la peine de passer du temps à visiter chaque concessionnaire et de voir ce que vous pouvez négocier. N’ayez pas peur de marchander car ils ont une marge de manœuvre surprenante et vous pourrez peut-être économiser jusqu’à 100 € par mois en négociant les prix.

Acheter d’occasion

Si la location ou l’achat de véhicules neufs ne vous conviennent pas, un concessionnaire est toujours un bon endroit pour rechercher un véhicule d’occasion. Vous paierez un peu plus que si vous achetiez en privé, mais à moins que vous n’ayez un « garagiste » local en qui vous pouvez avoir confiance, la tranquillité d’esprit qui accompagne l’achat auprès d’un revendeur peut en valoir la peine.

Encore une fois, vous pouvez souvent négocier quelques extras tels que l’entretien ou la modification de l’immatriculation de la voiture à votre nom dans le cadre du prix global. Des sites Web tels que leboncoin.fr et paruvendu.fr vous donneront une idée de ce qui est disponible dans votre région et à quel prix, et la publication L’Argus (disponible en version imprimée et en ligne) est généralement considérée comme le guide définitif des prix des véhicules.

Les formalités

Une fois que vous avez trouvé votre véhicule et convenu d’un prix, vous devrez vous assurer que tous les documents sont en règle. Le vendeur doit fournir un “certificat de cession” (certificat de transfert et document de vente). Celui-ci doit être rempli en trois exemplaires et signé par la personne dont le nom figure sur le «certificat d’immatriculation» (également appelé «carte grise», sachant qu’il est possible de faire sa carte grise en ligne). Le «certificat d’immatriculation» doit être barré en diagonale et la personne dont le nom y figure doit inscrire sur la ligne «Vendu le…» suivi de la date et, de préférence, de l’heure, puis le signer.

Vous devriez également recevoir un « certificat de situation administrative », souvent appelé « un certificat de non-gage » car cela certifie que la voiture n’est pas détenue en garantie d’un prêt et qu’il n’y a pas d’opposition légale à sa vente. Toute voiture de plus de quatre ans doit également être vendue avec un «contrôle technique» qui n’a pas plus de six mois, ou deux si un nouveau contrôle est nécessaire.

Pour conclure

En tant qu’acheteur, vous devez remplir votre partie du “certificat de cession” et immatriculer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la date de vente. Ce processus doit maintenant être effectué en ligne via le site Web du gouvernement connu sous le nom d’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) et pour terminer le processus, vous aurez besoin de la documentation mentionnée ci-dessus, ainsi que d’une pièce d’identité valide, de votre permis de conduire, d’une facture de services publics ou similaire qui est de moins de 6 mois, une attestation d’assurance et le formulaire de demande de changement de propriétaire rempli.