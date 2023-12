Gaëtan Roussel « Eclect!que » : 16 duos envoûtants autour d’un joli casting d’invités !

Gaëtan Roussel, leader et chanteur chez Louise Attaque et Tarmac, connu pour ses collaborations avec Bashung, Deportivo, Aldebert est de retour avec Eclect!que un album composé de 10 duos déjà existants et 6 inédits. Soient 16 titres envoûtants en compagnie d’un joli casting d’invités Matthieu Chedid, Louane, Soprano, Calogero, Vanessa Paradis, Hoshi, Alain Souchon, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Lucky Love, Camélia Jordana, Bertrand Belin, Rachid Taha, Renée Scroggins, Rachida Brakni ou encore Adeline Lovo.

Les 9 et 10 septembre derniers, Gaëtan Roussel célébrait les 25 ans de Louise Attaque dans deux AccorArena sold out. Infatigable faiseur de mots, ce magicien de la chanson française svient de sortir « Eclect!que », un nouvel album baptisé composé exclusivement de duos. Car au fil du temps et des albums, Gaëtan Roussel a souvent partagé son micro avec des artistes d’horizons musicaux singuliers qui ont un jour croisé sa route. Ces duos respirent offrent des saveurs uniques, explorent des univers musicaux variés créant des connexions émotionnelles fortes. Chaque invité enrichi et sublime l’écriture poétique de ce Zarathoustra de la chanson.

On y découvre l’envoûtant” Crois moi » avec la toute jeune Adeline Lovo qui qui s’est fait connaître sur Instagram et Twitter avec ses reprises hip hop. Les deux voix envoûtantes se marient, sont en parfaite symbiose. Portée par une mélodie enchanteresse, le titre évoque la confiance, la complicité et la connexion profonde entre deux êtres. Le reste de l’album est dans la même veine. On passe de balades lumineuses « On ne pleure pas dans l’eau » avec la complicité de Mathieu Chedid ou la merveilleuse « Tu me manques » avec Vanessa Paradis à des chansons portées par le spleen telle « La Beauté » avec Louane.

On apprécie des titres chaloupés comme « Sans Sommeil » avec Alain Souchon ou « Ma totalité » avec Soprano, titre enjoué à l’orchestration dépouillée porté par une mélodie entraînante. Mentions particulières pour « Bonjour » avec Rachid Taha, enregistré il y a dix ans déjà, « la nuit n’est jamais noire » avec la voix haut perchée de Calogero et ce magnifique « Promenade » en compagnie de Bertrand Belin qui devrait vous hypnotiser. Large sourire, voix chaude, plume sensible et élégante, Gaëtan Roussel vient de réussir un nouveau coup de maitre, incontestablement l’un des albums incontournables de cette fin d’année.

Jean-Christophe Mary

« Eclectique » (Play Two)