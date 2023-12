Liberty Bessie – Tome 3/4 – Éditions Glénat BD

Partagez





La reine du ciel, alias « Liberty Bessie » est à présent une pilote aguerrie sur son vieil hydravion. Elle a monté sa propre boîte d’aviation avec Max, en Ethiopie. Ensemble, ils mènent de petites ou grandes missions pour le compte de particuliers, tandis que la jeune Bessie continue de rechercher ses origines.

Mais, lorsqu’une pilote Russe commence à lorgner la jeune fille d’un peu trop près, Max, et Rediat se posent les bonnes questions. Il va falloir miser sur la prudence pour ce troisième tome édité chez Glénat BD depuis août 23. (+14)

Le décor :

À la mort de Joseph Staline en 1953, tous les plus hauts dignitaires Russes, s’inquiètent de savoir qui héritera des « rennes » de l’URSS. Alors que celui-ci avait entamé des « rapprochements » avec différents pays d’Afrique, la perte de cette influence en pleine guerre froide pourrait engendrer un revirement de situation. n missionner un groupe afin d’aller trouver une personne qui pourrait servir de relais pour l’URSS.

Frontière entre l’Ethiopie et le Kenya…

L’hydravion de Bessie est sagement posé sur la rivière Dawa. Soudain, on aperçoit un couple et ses enfants, en train de courir dans la brousse. Les coups de feux fusent et Bessie leur hurle de se dépêcher.

Bien qu’un barrage avec de vulgaires barques soit fait, sur le cours d’eau, l’hydravion parvient à décoller avec quelques heurts. A son bord, un père, Britannique, dont l’épaule est sévèrement atteinte par une balle. Sa femme et leurs deux filles en fuite devant des insurgés Mau-Maus. Malgré la fuite d’un des moteurs endommagés par une balle, Bessie Bates parvient à arriver à bon port. Une nouvelle mission réussie pour cette reine du ciel !

Le lendemain… C’est un Rediat de fort bonne humeur que Bessie et Max voient arriver. Il a été sélectionné pour un nouveau programme de formation de pilote sur avion de chasse …. Russe !!!!

Le point sur la BD :

Troisième tome de cette quadrilogie publiée chez Glénat BD. Cette Liberty Bessie, alias Miss Bates, personnage central de l’histoire, continue de nous faire craquer avec son caractère fort. La demoiselle créée par Djian et Patrice Buendia, se retrouve être un « pion » en pleine guerre froide. Le récit mêle toujours des faits historiques, et s’étoffe grâce au destin de cette jeune pilote talentueuse et passionnée. Toujours à la recherche de ses racines, par le biais de connaissances, on a aussi un semblant de romance naissante avec un des personnages. Ce jeune Éthiopien permet aux auteurs de rebondir sur le thème central de cette saga : les Tuskegee Airmen, pilotes afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un travail renseigné, avec toutes les coulisses de la construction de la BD en fin de récit, pour nous expliquer le travail de Vincent, l’illustrateur. Celui-ci nous propose des graphismes réalistes des personnages et de la nature environnante. Ainsi des plans aériens, particulièrement beaux, inspirés de sa passion pour l’aviation, mais également de son travail 3D jeux vidéo.

La conclusion :

Toujours axé sur l’Histoire et l’aviation, ce troisième tome de Liberty Bessie voit sa protagoniste principale se rapprocher doucement de ses racines ! Et continuer à apprendre la vie à travers sa passion pour le pilotage. Facile d’amadouer une jeune fille avec des avions neufs et performants, mais ce sera sans compter sur ses amitiés sincères, qu’elle devra se sortir du mauvais pas dans lequel elle se retrouve à la toute fin de ce troisième tome.

En espérant que le suivant ne se fasse pas trop attendre, pour savoir ce qui va advenir de notre héroïne, aux Éditions Glénat BD !!!