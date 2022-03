Hausse des carburants : à quoi faut-il s’attendre dans les prochains jours ?

Partagez





Tout le monde l’a constaté, la hausse des carburants est bien affichée sur les tableaux des stations essences. Le prix de l’essence dépasse les 2 €, même le gasoil a rejoint le podium des tarifs qui oscillent, entre 1,90 € et 2, 30 €, pour les distributeurs des grandes surfaces, même si le montant n’est pas toujours le même, suivant les régions.

Si en cette fin de semaine, le patron d’une grande surface Edouard Leclerc, indique que le prix des carburants va chuter de 30 centimes, l’annonce à fait du bruit pour cette deuxième semaine du mois de mars, l’hypothèse d’une baisse rapide, interroge sur cette courbe des prix, qui s’affole littéralement.

Le Carburant, un combustible négocié en amont de la crise actuelle !

Prenons l’exemple des compagnies aériennes, les quantités sont négociées en avance par les entreprises. L’exemple de Ryanair est flagrant : 80 % de la consommation, permet à l’aviateur de garantir des prix intéressants, jusqu’en mars 2023. Oui vous avez bien lu ! Le prix du baril fixé à 65 dollars, ne permet pas cependant de dire qu’aucune hausse des prix ne sera mise en place sur les 20 % restants.

Depuis ce jeudi 10 mars, le baril de pétrole Brent est mesuré à 115 dollars. Autre attente des consommateurs, ce sont les 60 millions de barils de pétrole qui devraient sortir des réserves…de quoi alimenter l’espoir d’un prix à la pompe en baisse.

Les taxes représentent 60 % du plein !

La quatrième recette de l’Etat, derrière la TVA, et l’impôt sur le revenu, n’est pas prête de baisser ! Donc le prix du carburant correspond à 1/3 d’un plein d’essence. Alors le prix d’achat du baril de pétrole en baisse, va obligatoirement se répertorier aux stations dans un délais d’une semaine à 10 jours. Le gouvernement planche sur une nouvelle mesure, pour les consommateurs, et d’une revalorisation du barème kilométrique (le tout concerne 2,5 millions de foyers fiscaux).

Un pétrole importé dont la Russie est le 3ème producteur mondial !

L’embargo européen sur le gaz, pourrait faire exploser le prix du baril autour des 300 dollars. Pour quelle raison ? Les émirats gros producteurs de pétrole, ne pourront pas faire face à une demande européenne. L’Arabie Saoudite reste, un partenaire qui pourrait commercialiser avec la France, dans le cadre d’une substitution de production. Actuellement ce pays représente 11,8 %, ce chiffre pourrait doubler dans les prochains mois, mais les accords prendront plusieurs semaines, car la France doit aussi ménager son voisin de la Méditerranée l’Algérie qui représente un peu plus de 10 % de nos importations.

Barbara Pompili la ministre de la transition écologique évoque les stocks stratégiques…

“La France peut couvrir près de trois mois de consommation et nous permet, de faire face à des perturbations d’approvisionnement” explique la ministre aux médias dont les articles relatent cette hausse, prise comme abusive par un bon nombre d’utilisateurs.

Comment trouver la station essence la moins chère près de chez vous ?

Comment s’approvisionner en SP95, SP 98 ou Gazole sans se ruiner ? On a testé pour vous un site qui met à jour le prix des carburants.

L’application mobile ESSENCE&CO vous permet de localiser les stations autour de vous, comparer les prix et faire votre plein à moindre coût !https://mon-essence.fr/infos/ Pour nos déplacements dans la région du Sud, la voiture est le moyen le plus pratique pour nos rendez-vous journalistiques. On a économisé 12 euros sur un plein de gasoil. En trouvant la station la plus proche, on a évité une recherche fastidieuse, et surtout on a optimisé nos déplacements !.

Alors un prix en baisse sur la 3ème semaine de ce mois de mars c’est possible, avec une grille comme celle-ci :

…..Gasoil 1, 85 €

…..SP 95 1, 78 €

…..SP 98 1,82 €

…..E85 0,88 €

…..SP95 E10 1,78 €

…..GPL 0,89 €

Dernière minute : Le 1er ministre Jean Castex annonce une remise de 15 centimes par litre dès le 1er avril. Le prix des carburants sur cette période, pourrait selon nos estimations, baisser de 25 centimes (avec une baisse logique), le gasoil serait vendu autour d’1 € 80 environ !

À suivre !

Eric Fontaine