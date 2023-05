La 3e édition du Festival International du Film Ecologique et Social de Cannes aura lieu du 1er au 4 juin

Les 1, 2, 3 et 4 juin 2023 aura lieu à Cannes la troisième édition du Festival International du Film Ecologique et Social ( F.I.F.E.S. ), sous la présidence d’Emmanuel Cappellin pour le jury international et de Lou-Anna Reix pour le jury jeunesse. Placé sous le signe du vivant, le festival met à l’honneur la jeunesse et celles et ceux qui font du cinéma un média d’expression, d’engagement et qui ont cette capacité à contribuer à l’incarnation des nouveaux imaginaires. Créé par un collectif de citoyens en 2021, le F.I.F.E.S a rassemblé plus de mille personnes lors de la deuxième édition.

La cérémonie d’ouverture place de la Castre au Suquet

La cérémonie d’ouverture se tiendra le 1er Juin à partir de 18h00, place de la Castre, sur la colline du Suquet. À 18h30 La compagnie de théâtre B.A.L. Arts Légers présentera le spectacle Bulle, Une Odyssée. À partir de 19h30 un repas végétarien et biologique sera proposé par le Chef Simon Duval. À 20h30 aura lieu la présentation des membres du jury et des films sélectionnés en compétition, suivi à 21h00 d’un spectacle avec la compagnie de danse Les Somatonautes puis à 21h30 d’une projection sur le documentaire « UTOPIE·S » Sarayaku d’Henri Poulain avec la participation de Solène Penchèvre auteure sur les peuples amazoniens.

Un programme riche

Vendredi 2 juin de 18h00 à minuit, rendez-vous sur la plage Macé, avec la compagnie de danse Les Somatonautes suivie de la projection du Film « Under (Si:) », de Jason de Caires Taylor réalisé par Morgan Le Faucheur.

Samedi 3 juin, de 15h00 à 22h00 aux Allées de la Liberté, se tiendra Le village des initiatives où se côtoieront des associations et entreprises engagées sur les thématiques écologiques et sociales. Des tables rondes autour de projets transformatifs territoriaux seront au rendez-vous.

Dimanche 4 juin à partir de 18h00 sur la place de la Castre, le jury remettra les différents prix de cette 3e édition: la « Graine d’Or », le prix « Coup de Coeur », le prix « Spécial du Jury », le prix « Jeunesse ». La danse et la musique viendront éveiller nos sens avec un concert. Une partie restauration végétale innovante et une buvette mettront à l’honneur les produits locaux.

A noter que les projections des films auront lieu au cinéma Les Arcades et au cinéma l’Olympia de Cannes.

Pour plus de renseignements sur le F.I.F.E.S et sur les films en compétition : www.fifes.org