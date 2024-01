“La Dernière Histoire juive – Age d’or et déclin de l’humour juif “, de Michel Wievorka aux Editions Denoël

Difficile après ces trois longs mois de colère et de désespoir d’ouvrir un livre tel que “La dernière Histoire juive” de Michel Wieviorka paru en novembre 2023 aux Editions Denoel.

Incapable de réagir face aux évènements tragiques survenus en Israël, prostrée et anéantie, je me suis aperçue que le livre de Michel Wievorka venait de sortir, comme une douce lumière, une sorte de préambule, qui sait, à un début de résilience.

Et puis le livre est arrivé et il a fallu le parcourir, j’ai mis du temps a accepter l’idée du rire ou de sourire … et pourtant déchiffrant les premières lignes je me suis prise au jeu …

… “Je tiens beaucoup à ma montre, c’est mon grand-père qui me l’a vendue sur son lit de mort.”

“L’humour juif, c’est d’abord l’autodérision, une arme puissante face au malheur. Poussé à l’extrême, il devient universel. Et, raison à l’appui, il en dit long sur l’absurdité de la condition humaine.”

L’autodérision, une arme puissante face au malheur … on y est je suis au coeur du sujet, parler de l’humour juif et de sa trajectoire historique me parait une excellente manière d’entamer un travail sur moi-même au travers de celui de Michel Wievorka, sociologue et maître de conférences français, Michel Wievorka appartient depuis 2019 au conseil scientifique de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT).

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages dont “Les Juifs, les musulmans et la République. Michel Wierviorka et Farhad Khosrokhavar”.

Rendant hommage à son père dont l’une des plus grandes fiertés était d’avoir rencontré Elie Wiesel, l’auteur évoque ce passé juif d’avant guerre en Europe, puis son parcours de jeune étudiant dont la famille et les amis valorisaient le livre et la vie des idées.

Du Shtetl au Sentier, les souvenirs de l’auteur rejoignent les miens, l’atelier de confection et la vente de vêtements, “un étonnant mélange de business et de judéité”, en passant le samedi par la rue des Rosiers, et aussi à une envie démesurée de hautes études ou d’enseignement de la musique (chez moi mon frère au piano).

Mais revenons à l’humour juif à ne pas confondre avec une sorte d’amer relent antisémite faussement candide …

… C’est à la fin des années 60, qu’apparaissent aux Etats-Unis puis en France, ces fameuses histoires juives, puis le cinéma, la littérature dans les années 70 vont s’emparer de l’idée même de raconter l’âme juive au travers de films ou de livres …

… Woody Allen, Philip Roth vont magnifier cette envie, en France Gérard Oury et son inénarrable film “Les aventures de Rabbi Jacob” est un exemple flagrant de ce désir absolu de faire rire avec empathie, de faire glisser les commentaires des spectateurs vers une douce bienveillance qui les emmènerait de la rue des Rosiers au marché du Carreau du Temple des années 70.

Michel Wievorka n’a pas écrit un recueil de blagues juives mais a plutôt tenté d’explorer ce qui relie l’analyse historique et le genre humoristique qui nous occupe … ce qui différencie l’humour ashkénaze et séfarade … et aussi se que pourrait être la réponse à la question fondamentale, l’humour juif prend-il sa source dans le malheur ?

L’âge d’or de l’humour juif a-t-il son apogée dans les années 70 à 90 pour se perdre et se taire face à la montée d’un nouvel antisémitisme qui n’a rien d’empathique, celui bien présent dans des pans de la population notamment issue de l’immigration venue du monde arabo-musulman ?

Je vous laisse découvrir la fin de ce livre riche en anecdotes et histoires aussi tendres que réalistes, car l’humour juif mécanisme de défense est l’invention d’une communauté face aux tragédies de son histoire.